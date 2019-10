Ascolti tv 19 ottobre 2019: Tu si que vales vs Ulisse, chi vince?

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto della prima serata del sabato. Il 19 ottobre 2019 prima sfida in prime time tra Tu si que vales e Ulisse-Il piacere della scoperta. Due generi totalmente diversi che si affrontano. E solo i dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri ci potranno rivelare chi ha avuto la meglio! Alberto Angela torna su Rai 1 dopo la pausa per dare spazio alla nazionale, dopo aver incassato tre ottimi risultati con Ulisse in prime time ( e due vittorie nette su Amici Celebrities). Per Canale 5, dopo risultati non troppo brillanti in prima serata, in particolare al sabato con la delusione Amici Celebrities, ecco che arriva un cavallo di razza, una certezza per la rete. Tu si que vales è probabilmente uno dei programmi preferiti del pubblico di Canale 5 e potrebbe iniziare alla grande, con il botto.

ASCOLTI TV 19 OTTOBRE 2019: LA QUARTA PUNTATA DI ULISSE-IL PIACERE DELLA SCOPERTA

Fino a questo momento Alberto Angela ha compiuto un piccolo miracolo: far brillare nella prima serata del sabato un programma di cultura e non era semplice anche perchè Ulisse è un format diverso dalle serate evento “Stanotte a…”. In ogni caso la Rai si può dire certamente soddisfatta di un prodotto che tra l’altro, non solo migliora la qualità di quello che il pubblico di Rai 1 vede, ma viene anche venduto in tutto il mondo.

3.558.000 spettatori con 18,50% di share. Un buon risultato per la Rai che non si aspettava sicuramente di vincere in questo caso ma di proporre qualcosa di grande qualità.

ASCOLTI TV 19 OTTOBRE 2019: PER TU SI QUE VALES ESORDIO CON IL BOTTO?

Tu si que vales è uno dei cavalli di battaglia di Mediaset come abbiamo detto in precedenza. E poco importa se gli anni passano e il pubblico si ritrova un format sempre identico. La differenza la fanno le esibizioni, sempre molto diverse tra di loro. E in questa edizione sicuramente spicca Sabrina Ferilli. Ottima scelta quella fatta dalla squadra di Maria de Filippi perchè la Ferlilli nel ruolo di giudice popolare dà una marcia in più al programma.

4.988.000 e il 28% di share per il debutto di Tu si que vales. La scelta di ritardare la messa in onda al mese di ottobre inoltrato ha sicuramente aiutato il programma a iniziare con un dato così alto.

La previsione, prima di ricevere i dati di ascolto relativi alla serata di ieri, è che per Canale 5 sia arrivato il momento di brillare in prime time con quei 5 milioni di spettatori che mancano da tempo, vedremo!