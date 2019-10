Morgan diserta Live-Non è la d’Urso: “Le altre volte sono stato trascinato”

Morgan non sarà tra i protagonisti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 20 ottobre 2019. E’ lo stesso artista ad annunciare dalla sua pagina Facebook che ha deciso di non partecipare alla puntata di oggi del programma di Canale 5. Morgan non si è però limitato solo a spiegare che sarà assente, ha anche raccontato i motivi della sua decisione.

Le sue parole inoltre non faranno di certo piacere alla conduttrice, visto che si parla di soldi ( anche se non di cifre), di promesse non mantenute e di suppliche. Immaginiamo anche che la d’Urso replicherà a quelle che sono state le parole di Morgan per spiegare il punto di vista suo e della produzione. Restiamo in attesa.

Ma nel frattempo ecco le parole di Morgan.

Ecco che cosa ha scritto pochi minuti fa Morgan sui social:

Io non vado da Barbara D’Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi perché le cose prima di essere giudicate vanno conosciute e valutate. Perché arrivo all’ultimo momento a dire: non ci vado? Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente. E rispondo altrettanto gentilmente no, grazie, ringrazio tanto ma no. E dopo un giorno ritornano e io rispondo ancora no. Mi chiedono perché. Non è il mio mondo, rispondo, non guardo la tv, non ho tempo, sto lavorando e quel mondo non mi appartiene. Ma ti diamo tanti soldi: no grazie, non mi interessa. Ah va beh, contento tu. Ritornano all’attacco il giorno dopo: ti diamo veramente tanti soldi.

No. No grazie, basta, mi state un po’ rompendo. Ho detto no. E andiamo avanti così per mesi. Esasperato, un giorno mi dicono “ti diamo tutto ciò che vuoi”.

Voglio un pianoforte, suonare e parlare di musica. No, devi parlare dello sfratto, di Jessica e di Asia. No no no no no no no no no no. Ok, puoi avere il pianoforte, però devi parlare di sfratto.

No.

Ti diamo il triplo.

No.

Ti diamo il piano e il triplo.

No.

Cosa vuoi allora?

Voglio che mi lasciate in pace, non voglio andare in questo tipo di programmi.

Ma ti facciamo parlare della casa.

Ah sì?

E non ci sono i giornalisti avvoltoi? E non c’è il gossip? E non ci sono gli stronzi?

No, parli della casa.

Ma con chi ne parlo? Io della casa voglio parlare con chi può fare qualcosa.