Debora Caprioglio a Storie Italiane non è mamma ma non ne parla volentieri (Foto)

In un’epoca i cui tante donne fanno di tutto forzando anche la natura per avere figli, Debora Caprioglio a Storie Italiane evita l’argomento nonostante passi tra i titoli a Storie Italiane (foto). L’attrice resa famosa da Tinto Brass non è mamma, sposata da 11 anni con Angelo Maresca non parla molto nemmeno di suo marito, del loro rapporto, continua a difendere la sua vita privata come ha sempre fatto. Scorrono le immagini della Caprioglio si legge che lei non ha forzato natura per diventare mamma a tutti i costi, che si sente ancora figlia e infatti racconta della sua famiglia, della sua mamma. Non avendo figli i nipoti sono importantissimi nella sua vita, si sente ancora molto figlia e infatti sua madre vive con lei; trova giusto ricambiare l’amore che un genitore dà ai propri figli quando sono piccoli. Sembra davvero che la Caprioglio non voglia parlare della sua sfera privata, di ciò che non ha avuto, è evidente quanto voglia tutelare la sua vita privata.

DEBORA CAPRIOGLIO TUTTO E’ INIZIATO CON UN FILM DI TINTO BRASS

Quanto Tinto Brass chiamò a casa sua dopo aver trovato il numero sull’elenco telefonico rispose la sua mamma che pensava a uno scherzo, invece era il regista dei film erotici, le chiedeva un provino teatrale, poi è arrivato il film che l’ha resa nota ma anche legata a un certo genere. “Mia mamma è sempre stata una mia grandissima fan ma nella mia famiglia c’è sempre stato un patto di non interferire”, ha proseguito serena la sua carriera ma desiderosa di staccarsi da un’immagine in cui non si riconosceva.

Tanti i suoi lavori in teatro ben lontani dai primi tempi che non rinnega, non è pentita di avere esordito con Brass ma non sa se rifarebbe lo stesso percorso. Troppo poco il tempo a Storie Italiane, arriva subito un altro ospite.





