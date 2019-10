Stasera in tv 22 ottobre 2019 La strada di casa 2 e Le Iene Show

Stasera in tv 22 ottobre 2019 su Rai 1 va in onda La strada di casa 2 mentre Canale 5 propone la Champions League Manchester City – Atalanta. Tra i programmi in tv di stasera anche #cartabianca con la conduzione di Bianca Berlinguer, Le Iene Show con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, la nuova edizione de Il Collegio, Una vita, diMartedì, il film Io e Marley e Redemption – Identità nascoste. Di seguito le anticipazioni della guida tv Zapping sui programmi in onda stasera in tv 22 ottobre 2019. Su Rai 1 c’è La strada di casa 2. Alle 21:30 in prima tv la fiction diretta da Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini – Consigliato sì – Su Rai 2 c’è Il Collegio. Alle 21:20 la nuova edizione, la quarta dopo il 1960, il 1961 e il 1968 arriva il 1982. Tra le novità Simona Ventura con i suoi ricordi – Consigliato sì – Su Rai 3 c’è #cartabianca. Alle 21:20 un nuovo appuntamento con il programma di Bianca Berlinguer – Consigliato sì

I PROGRAMMI IN TV DI STASERA 22 OTTOBRE 2019

Su Canale 5 c’è Champions League Manchester City – Atalanta. Alle 20:45 la partita in diretta dall’Etihad Stadium di Manchester – Consigliato sì – Su Italia 1 c’è Le Iene Show. Alle 21:25 stasera una nuova puntata con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa’s Band. Seguiremo lo scherzo ad Alberto Aquilani con la complicità di sua moglie e i servizi delle iene – Consigliato sì – Su Rete 4 c’è Una vita. Alle 21:30 una nuova puntata della soap spagnola – Consigliato sì –





Su La7 c’è diMartedì. Alle 21:15 un nuovo appuntamento con il talk show condotto da Giovanni Floris – Consigliato sì – Su Tv8 c’è Io e Marley. Alle 21:0 il film diretto da David Frankel del 2008, con Owen Wilson, Kathleen Turner, Haley Bennett, Jennifer Aniston – Consigliato sì – Su Nove c’è Redemption – Identità nascoste. Alle 21:25 il film diretto da Steven Knight del 2013, con Jason Statham, Agata Buzek – Consigliato sì