Matteo Marzotto a Storie Italiane, tutto il suo impegno contro la fibrosi cistica: “Stateci vicino” (Foto)

La fibrosi cistica ha portato via la sorella di Matteo Marzotto quando della malattia si sapeva davvero poco, oggi ospite a Storie Italiane la sua richiesta rivela un impegno sempre costante (foto). “Stateci vicino e grazie di cuore” è così che ha concluso la sua breve ma ricca intervista su Rai 1, rivelando fragilità, forza, umanità e il desiderio di trovare una cura definitiva per i malati di fibrosi cistica. Accanto a Marzotto c’è Edoardo, lo definisce “la nostra star”; è il ragazzo simbolo di una lotta che dovremmo fare tutti insieme perché la fibrosi cistica è la malattia genetica più diffusa in Italia. Fibrosicistica.it è il sito su cui trovare tutte le informazioni soprattutto per sostenere la ricerca. Annalisa Marzotto è il suo angelo custode, confessa che è l’unica donna che sua madre Marta accettava potesse essere messa nella scala degli affetti vicino a lei; avevano nove anni di differenza, l’ha persa troppo presto ma crescendo ha fatto di tutto per non dimenticarla e continua a farlo attraverso la fondazione, le associazioni, le attività che i volontari non fanno mai mancare.

MATTEO MARZOTTO: “LA FEDE E’ UNA GRAZIA FORMIDABILE

Edoardo ha spiegato che fa tanto sport: “Ho imparato a mie spese che lo sport è quella cosa grazie alla quale oggi sto qui e sto bene. Quando sono nato l’aspettativa di vita era di 18 anni, oggi ne ho 22 e l’aspettativa è oltre i 40. Posso dire che ho guadagnato giorno epr giorno un giorno più della mia vita”. La ricerca può e deve spostare l’età sempre più avanti, per questo Marzotto chiede “Stateci vicino”.





Nel 2011 è stato per la prima volta a Medjugorje; era già stato a Loreto, a Lourdes ma lì è successo qualcosa: “All’inizio è stato quasi tutto troppo forte, la fede è così è freddo o caldo, non è tiepido. La fede è una grazia formidabile. Sicuramente sono migliorato come umano, sono solo all’inizio di un cammino non sono completo ma di sciuro sono una persona con cui è più facile parlare, fare cose”. In quel viaggio capì che gli mancava qualcosa, che non si divertiva più, gli mancava la fede.