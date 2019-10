Live-Non è la d’Urso riparte dalla Donna Gatto: tutti gli ospiti del lunedì

Barbara d’Urso da giorni fa venire l’acquolina in bocca al suo pubblico annunciando che nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda lunedì sera succederà qualcosa di inaspettato. Di che cosa si tratta? Per il momento non possiamo saperlo anche se la stessa conduttrice ha spiegato: “Ho detto che succederà qualcosa che voi umani non potete immaginare, qualcuno ha anche pensato che affronterò io le cinque sfere…”. Nella puntata di Pomeriggio Cinque di oggi però poi, ha dato delle anticipazioni reali di quello che vedremo nel programma che, come ampiamente annunciato, passa al lunedì sera.

Non ci resta quindi che scoprire insieme quelli che sono i nomi degli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda su Canale 5 il 28 ottobre 2019 in prime time.

LIVE-NON E’ LA D’URSO ANTICIPAZIONI E OSPITI DEL 28 OTTOBRE 2019

Nella puntata di Live in onda lunedì sera si torna a qualcosa di già visto. “Mi è venuta nostalgia di una cosa che ho fatto molti anni fa sempre in prima serata” ha detto la d’Urso come a voler sottolineare che spesso chi la critica dimentica quello che si è già visto in tv. E infatti nella puntata di Live di lunedì sera ci sarà spazio per la donna Gatto.

Tra i temi caldi della puntata la bellezza estrema: ci saranno uomini e donne che hanno scelto di rifarsi qualcosa. Ad esempio ci sarà una donna che ha un seno molto molto grande, da record. Parliamo di Allegra che è stata già ospite dei programmi di Barbara d’Urso e questa volta avrà anche una missione: impartire lezioni di piano visto che lei è una insegnante.

Le prossime anticipazioni arriveranno probabilmente da Domenica Live, è ancora venerdì ed è troppo presto per dare altri dettagli sulla puntata. Ma noi vi terremo come sempre aggiornati! Vi ricordiamo che Live da questa settimana si sposta al lunedì sera.