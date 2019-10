A Mattino 5 Daniela Martani ancora contro i Ferragnez

Nella puntata di oggi lunedì 28 ottobre 2019 di Mattino 5, tra i tanti argomenti esposti dalla conduttrice Federica Panicucci, anche quello degli insulti sui social network ai personaggi famosi. E quando si parla di persone note sui social è impossibile non nominare Chiara Ferragni. Lei conquista utenti su utenti eppure tanti la criticano. Daniela Martani, ospite in studio da Federica Panicucci, ha parlato ancora una volta dell’imprenditrice digitale e di suo marito Fedez. Che cosa avrà detto questa volta contro i Ferragnez la ex gieffina? Partiamo dal principio. Tempo fa il rapper e Chiara hanno presentato una querela contro la Martani che avrebbe pubblicato, a detta dei Ferragnez, un commento d’odio nei loro confronti.

Daniela Martani e quel commento ai Ferragnez: l’archiviazione della querela

In merito a questa querela c’è però una richiesta di archiviazione in quanto, secondo la Procura, non si tratta di un reato. “Io ve lo dico da anni che sono due idioti, palloni gonfiati, irrispettosi della vita delle persone e degli animali” aveva scritto Daniela Martani in un post risalente al party nel supermercato per il compleanno del rapper. Durante la festa, come si è visto sui social, è stato lanciato del cibo. I Ferragnez sono stati criticati per il loro comportamento e si sono scusati. La Martani, ospite di Mattino 5, è tornata a parlare della questione e, chiaramente, anche della querela affermando di trovarla esagerata. Daniela racconta di aver incontrato una volta Fedez e già allora aveva esposto al rapper la sua contraddizione in merito a questa vicenda.

Daniela Martani ancora contro i Ferragnez: a Mattino 5 interviene anche Valentina Vignali

Lo stesso Fedez ha voluto rispondere alla richiesta di archiviazione da parte del pm affermando che questa situazione potrebbe riguardare chiunque e chiunque potrebbe insultare e diffamare sui social senza alcuna conseguenza. “Rivendico il diritto di poter esprimere una critica” ribadisce invece Daniela Martani a Mattino 5. A intervenire nello studio della Panicucci c’è anche la cestista e influencer Valentina Vignali che condivide il pensiero dello spreco di cibo riguardo al noto episodio del supermercato ma non il fatto di definire delle persone come degli idioti sui social network. “Non c’è bisogno di usare questi termini perché chi ti segue pensa che sia una cosa normale insultare” spiega Valentina Vignali alla Martani.

Daniela Martani si prende un paio di critiche anche dagli altri ospiti di Mattino 5 e viene accusata di aver fatto il post sui Ferragnez per avere un po’ di visibilità. La Martani è però ferma sul suo pensiero e difende le sue parole. Come andrà a finire questa lunga storia? Chiara Ferragni e Fedez decideranno di intervenire su questa questione e risponderanno alle parole della Martani dopo la sua ospitata al programma di Canale 5?