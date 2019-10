Adriano Celentano pronto a tornare con Adrian ma prima ci sono Verissimo e Silvia Toffanin

Ricorderete che nella passata stagione televisiva il fenomeno Adrian ha fatto discutere moltissimo. Annunciato da Mediaset come il grande evento della stagione, si era trasformato, per qualità e ascolti, in un vero flop. Ospiti che hanno deciso di non essere presenti, modifiche dell’ultima ora e tante piccole cose che messe insieme hanno reso il format Adrian praticamente inguardabile. Mediaset quindi aveva deciso di prendersi del tempo, forse per rimettere insieme dei tasselli e capire che cosa non aveva funzionato. Ma dal 7 novembre le ultime puntate di Adrian ( la serie animata con Adriano Celentano protagonista nei panni di Adrian) tornerà in onda accompagnata dallo show che anticipa il cartoon. E per conquistare il grande pubblico, questa volta vengono scomodati grandi nomi.

Non solo: per Adriano Celentano ci sarà spazio anche a Verissimo. Il cantante e regista non ama molto le interviste e di solito non si “scomoda” per essere protagonista di programmi non suoi. Ma a quanto pare, anche per il lancio di Adrian, questo sforza s’ha da fare! E come annunciato sabato nel salotto di Verissimo, Silvia Toffanin sarà protagonista di una intervista al molleggiato che vedremo nella puntata del programma di Canale 5 in onda il 2 novembre 2019.

ADRIAN PARTE IL 7 NOVEMBRE 2019 MA PRIMA ADRIANO CELENTANO PROTAGONISTA A VERISSIMO

Stando a quelle che sono le anticipazioni su questa intervista che vedrà protagonista proprio Adriano Celentano, il cantante non andrà nello studio di Verissimo ma sarà la Toffanin ad andare da lui, proprio come succede con gli ospiti internazionali e le grandi star! Per il momento nulla sappiamo su quelli che saranno i temi trattati nell’intervista di Silvia Toffanin ad Adriano Celentano. Possiamo solo aspettare la puntata di Verissimo di sabato.

Proprio sui titoli di coda della puntata di sabato scorso la Toffanin ha salutato il suo pubblico con queste parole: “Mi fanno cenno che lo posso dire, sabato prossimo intervisterò Adriano Celentano. “

Nel frattempo si allunga però la lista dei grandi ospiti che avrebbero accettato di far parte di questa nuova stagione di Adrian: da Paolo Bonolis a Carlo Conti passando per Enrico Mentana. Nelle ultime ore è stato fatto anche il nome di Maria de Filippi che però in modo ufficiale non è stat confermato.