Ludovico Fremont a Vieni da me commosso per il messaggio di Elena Sofia Ricci e l’arrivo di Simona (Foto)

Ludovico Fremont oggi a Vieni a me, per tantissimi è ancora Walter de i Cesaroni ma ospite di Caterina Balivo ha parlato del suo ritorno al primo amore, il teatro (foto). E’ così che è iniziata la sua carriera dopo avere terminato gli studi in Accademia. Si inizia subito con una sorpresa, la prima non preparata, l’incontro in stile Carramba con Dolcenera: hanno fatto un film insieme. Arriva poi il messaggio di Elena Sofia Ricci, non solo una collega ma anche una cara amica a cui può chiedere consigli e affetto ma in realtà è l’attrice a ringraziare Ludovico per tutte quello che ha fatto per la sua mamma, fino alla fine. Fremont era molto legato alla madre di Elena: “Mi manca perché parlavamo molto, parlavamo di politica, di recitazione, di quello che bisognava andare a vedere al cinema, era uno scambio culturale molto importante. Adesso c’è Elena”. Sono entrambi commossi, Ludovico ha gli occhi lucidi, si sente molto fortunato, non tutti possono contare sull’amicizia di una persona come Elena Sofia Ricci.

LUDOVICO FREMONT A TEATRO CON NON UCCIDETE CENERENTOLA

Racconta della commedia che possiamo vedere a teatro in cui si trasforma in un uomo più adulto: “Sono un papà di due figli che se ne stanno per andare e io mi ritrovo da solo, mia moglie è morta 12 anni prima ma mi perseguita e per tutto lo spettacolo c’è una introspezione fino a quando non ammetto qualcosa… Cenerentola è la parte di noi che tendiamo sempre a tenere più nascosta, quella parte assopita che a un certo punto deve uscire in qualche modo e nello spettacolo uscirà alla fine. E’ una commedia sull’amore, sulla diversità”.





Nella vita reale Fremont è papà di una bimba di 5 anni, Regina. La storia d’amore con la sua mamma purtroppo è finita ma l’importante è continuare a esserci sempre per sua figlia, anche se non vive con lui. La sua fortuna è stata poi incontrare Simona; ed ecco che arriva la vera sorpresa a Vieni da me, Simona è lì per lui. Non appartiene al mondo dello spettacolo. Ludovico Fremont emozionato la bacia e parla della loro vita normalissima a casa, sul divano la sera o lui che cucina, fa le lavatrici, stende il bucato. Anche Simona è già mamma, una bellissima famiglia allargata che per i suoi due figli più grandi di regina sono le sue guardie del corpo e loro non potrebbero essere più felici.