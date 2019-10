Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani: anche Tina Cipollari lancia altre accuse

Giorgio Manetti ha deciso di lasciare Uomini e Donne sentendosi attaccato da alcuni dei protagonisti del programma di Canale 5 ma a distanza di qualche mese, torna a parlare di Gemma Galgani. La storia del gabbiano e di Gemma ovviamente resterà negli annali della televisione, basti pensare che venne chiesto da Mediaset anche uno speciale dedicato alla coppia in onda in prime time con la lettera che la Galgani scrisse al suo ex. Insomma la coppia ha fatto impennare la famosa curva nera degli ascolti per diverso tempo. E se Giorgio ha scelto di lasciare il programma, chi invece è incollata alla sedia rossa è Gemma Galgani che in un articolo sui Nuovo, viene attaccata sia dal suo ex che da Tina Cipollari.

Ma vediamo quindi quelle che sono le nuove accuse lanciate da Tina e da Giorgio a Gemma.

UOMINI E DONNE NEWS: TINA ATTACCA ANCORA GEMMA FUORI DAL PROGRAMMA

Chi segue Uomini e Donne da anni non troverà scandalose le dichiarazioni che Tina ha rilasciato a Nuovo Tv:

“È falsa. Ormai ha visto che tutto questo funziona. È cambiata da quando è arrivata a Uomini e Donne. Prima era una povera vecchietta che girava sconsolata. Ora invece si mette a imitare Marilyn Monroe”.

Nulla di nuovo sotto il sole insomma.

UOMINI E DONNE NEWS: GIORGIO LANCIA UNA FRECCIATA ALLA SUA EX

Più pesante sicuramente le parole del suo ex che arrivano sempre da Nuovo Tv:

“Una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo, a farsi insultare, a farsi denigrare – che è una cosa veramente poco dignitosa – potrebbe anche fidanzarsi con due uomini ma non molla la trasmissione”.

Va detto che il pensiero di Giorgio rispecchia quello di molti telespettatori che seguono Uomini e Donne, basta leggere i commenti sui social quando la puntata va in onda. Qualcuno inizia a essere stanco della solita minestra con Gemma sempre protagonista. Si cambierà rotta?