A Mattino 5 Paolo Brosio contro tutti: divampa la polemica sugli scandali sessuali nel mondo della chiesa

Puntata davvero accesissima quella di Mattino 5 in onda il 31 ottobre 2019 dedicata nella sua ultima parte agli scandali nel mondo della chiesa. A difendere le posizioni dei preti che si comportano in modo corretto e svolgono un lavoro eccellente c’è Paolo Brosio che non ha smesso di sottolineare che sia giusto far pagare chi sbaglia. Ha ribadito che i preti che si immischiano in questioni sessuali o di pedofilia debbano pagare per i reati commessi, debbano affrontare anche il carcere se necessario. Ma come accade in tutti i campi, non si può fare di tutta l’erba un fascio. In studio si accende la polemica e Paolo Brosio e Sabrina Scampini, ospite oggi di Mattino 5, hanno una discussione molto animata.

“Perchè non parliamo anche di tutti i preti, i monaci, i frati che si fanno un mazzo così e sono dei santi?” ha detto Brosio molto infervorato visto che questo tema lo tocca da vicino. La Scampini ha quindi ribattuto: “Allora non possiamo parlare neppure della mafia e della criminalità organizzata visto che ci sono tante altre brave persone” facendo notare che Paolo Brosio non lasciasse alle altre persone presenti in studio la possibilità di dire la loro.

A questo punto però Paolo Brosio ha spostato la discussione su un altro livello iniziando a chiedere alla Scampini da quanto tempo non vada in chiesa e da quanto tempo non si confessa… “Ti confessi? Fai la comunione? Quant’è che non ti confessi? Dimmelo? E allora non puntare il dito, che tene frega allora della Chiesa? Fai un percorso di fede prima di parlare” ha detto Paolo. Ma la Scampini non ci sta e dice che se anche non andasse in chiesa, lei potrebbe comunque essere interessata e discutere di questi temi.

La polemica si infiamma ancora quando Carmelo Abbate commenta: “Spero per Sabrina che non vada a confessarsi visto che è il momento centrale di queste cose, il prete non ha la forza emotiva di gestire la confessione” .

E Brosio ha continuato: “Caz*ate! Come non è in grado di confessare? Avete perso la testa! Se c’è del marcio diciamolo ma dove ci sono i Santi diciamolo”. La chiosa arriva da Cecchi Paone: “Tu sei diventato Santo dopo aver fatto le peggio cose!”.