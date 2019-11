Paolo Vallesi e il figlio, lo stesso tatuaggio: a Vieni da me l’emozione del cantante (Foto)

Un’intervista piena di emozioni quella di Paolo Vallesi oggi a Vieni da me ma il cantante non spinge di certo su ciò che può commuovere il pubblico, tutto accade in modo molto naturale, come quando appare il figlio in un videomessaggio e gli ricorda del loro tatuaggio (foto). Sono molti simili Paolo e suo figlio e il cantante non può non commuoversi quando gli sente dire che ha sempre visto tutto il suo lavoro mentre fuori non veniva ripagato. “Ci tenevo a mandare un messaggio a mio padre: ho sempre saputo che faceva un lavoro incredibile ma che non veniva ripagato nei suoi sforzi. Nel mondo della musica non è facile sopravvivere e dopo l’ultimo anno a Ora o mai più è cambiata un po’ la vita per lui e si è conquistato quello che merita”. Parla dei risultati che suo padre sta raccogliendo, non sono certo quelli che fanno di Paolo una grande persona, quello che è, ma è giusto che adesso sia di nuovo nel mondo della musica, lo merita e non solo perché è il suo papà.

PAOLO VALLESI IL TATUAGGIO FATTO CON SUO FIGLIO

E’ stato suo figlio lo scorso anno a chiedergli di fare insieme quel tatuaggio, Paolo lo mostra, una rosa con la parola Cristallo. Era la parola che usava quando suo figlio era piccolo e non potevano comunicare ed era importante, era il loro modo per dire che andava tutto bene. Quella parola è sempre rimasta tra loro e orgoglioso l’artista mostra il braccio. (PAOLO VALLESI PARLA DELLA MALATTIA)

PAOLO VALLESI MOSTRA IL TATUAGGIO A VIENI DA ME

Non c’è niente di più importante per il cantante che con le lacrime agli occhi, l’unica emozione concessa a Vieni da me, ha commentato che sentire dire certo cose da suo figlio rende tutto più bello.