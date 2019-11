Domenica IN anticipazioni 3 novembre 2019: tutti gli ospiti di Mara Venier

Tornano le nostre anticipazioni di Domenica IN: cosa succederà nella puntata in onda il 3 novembre 2019 e quali saranno gli ospiti di Mara Venier per questo ottavo appuntamento su Rai 1? Lo scopriamo con le anticipazioni ufficiali che arrivano dall’ufficio stampa della Rai. Tanta musica, tanto spettacolo e tante interviste divertenti ma anche ricche di emozioni nel salotto di Mara Venier che si prepara per regalare una nuova domenica al suo pubblico all’insegna della familiarità!

Ma vediamo nel dettaglio tutti i nomi degli ospiti che arriveranno nel salotto di Mara Venier per l’ottava puntata di Domenica IN del 3 novembre 2019.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: TUTTI GLI OSPITI DEL 3 NOVEMBRE 2019

Dopo il grande successo della fiction Imma Tataranni, arriva nel salotto di Mara Venier Vanessa Scalera. L’attrice era stata protagonista di una brevissima intervista per il lancio della fiction su Rai 1 ma questa volta avrà molto più tempo per fare due chiacchiere con la padrona di casa. Restando sempre in ambito cinema e tv, la domenica di Rai 1 proseguirà con un’altra intervista. Questa volta il protagonista sarà Massimo Boldi. L’attore si racconterà attraverso alcuni filmati inediti e si esibirà cantando uno dei suoi ‘cavalli di battaglia’ risalente ai tempi del mitico ‘Derby’.

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN del 3 novembre 2019 anche il giornalista e scrittore Massimo Gramellini, parlerà del suo ultimo libro di successo dal titolo ‘Prima che tu venga al mondo’, nel quale racconta la sua esperienza di diventare padre del piccolo Tommaso. Momento risate con Rocco Papaleo ed Alessandro Haber interverranno in studio insieme a Giovanni Veronesi per dare vita ad alcuni giochi e gag che coinvolgeranno la stessa Mara Venier e Orietta Berti.

La scorsa settimana Mara Venier ha dato spazio nel salotto di Domenica IN a Ilaria Cucchi che ha parlato della morte di suo fratello, Stefano, e del libro che ha scritto in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa. Anche questa settimana ci sarà una vicenda legata alla cronaca. In studio con Mara Venier vedremo Tonina Pantani, la mamma dell’ indimenticato Marco Pantani; la signora interverrà in studio per raccontare alcune novità in merito alla misteriosa morte di suo figlio avvenuta a Rimini il 14 febbraio 2004 .

Per quanto riguarda la musica invece due ospiti molto attesi. Paola Turci accennerà dal vivo, accompagnata dalla sua inseparabile chitarra alcuni dei suoi successi. E poi finalmente Alberto Urso. Il vincitore della passata edizione di Amici sarebbe dovuto essere a Domenica IN già lo scorso anno, dopo la finale del programma ma la Rai bloccò questa intervista. E sempre qualche settimana fa la Rai aveva deciso di rinunciare a questa ospitata, lasciando l’amaro in bocca a Mara Venier. Ma questa volta dovrebbe essere quella buona!

In studio, sarà presente il numeratore per la Raccolti Fondi a favore dell’ A.I.R.C., la Fondazione per la Ricerca sul cancro, e sarà proprio la Venier a dare il via alla settimana di raccolta fondi che si concluderà il 10 dicembre.

Appuntamento quindi alle 14 con la puntata numero 8 di Domenica IN domani 3 novembre 2019.