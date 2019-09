A Domenica IN Maurizio Costanzo stuzzica Mara Venier per la mancata partecipazione di Alberto Urso al programma

Non tutti avranno colto, la leggera e sottile ironia di Maurizio Costanzo nel corso della sua intervista con Mara Venier oggi, e il rammarico della conduttrice di Rai 1. Non tutti i telespettatori infatti sanno che Mara Venier ha ricevuto per due volte un no dalla Rai, per quello che riguarda delle ospitate. Ma Maurizio Costanzo ha cercato oggi di portare in diretta l’argomento anche se la cosa si è dissolta in pochi secondi. Parlando di Maria de Filippi, Costanzo ha chiesto alla conduttrice: “Ma a proposito di Maria, io pensavo di trovare qui Alberto” ha detto Maurizio. Il giornalista si riferisce chiaramente al capitano della squadra blu di Amici Celebrities e vincitore di Amici 2018, Alberto Urso. Mara avrebbe voluto invitarlo a Domenica IN ( pare che fosse prevista una sua intervista per la puntata di oggi). E non è la prima volta che la Rai dice di no e l’intervista salta. Era già successo lo scorso anno quando nell’ultima puntata di Domenica IN Mara avrebbe dovuto avere sia la De Filippi che il vincitore del talent di Canale 5 ma la Rai aveva fermato tutto all’ultimo.

MAURIZIO COSTANZO PUNZECCHIA MARA VENIER SU ALBERTO URSO: CHE FINE HA FATTO?

La notizia della partecipazione di Alberto a Domenica IN non era trapelata fino a questa mattina. Alberto Dandolo aveva infatti lanciato una bomba di quelle flash su Dagospia svelando che era saltata, anche questa volta, l’intervista. Forse per gli screzi che ci sono stati in questi giorni tra Milly Carlucci ( volto quindi della Rai) e Mediaset rappresentate in qualche modo di Maria e di Amici Celebrities? Non lo sapremo mai e a quanto pare non lo sa neppure Mara che non ha saputo come rispondere a Costanzo.

La conduttrice ha solo commentato: “Dove è finito Alberto, lo vorrei sapere anche io”. Poi l’attenzione si è spostata sulla domanda della signora del pubblico e l’argomento si è esaurito. Ma i dubbi, ovviamente, restano…