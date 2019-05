Alberto Urso vince Amici 18: il video della proclamazione

Una finale all’insegna del “volemose bene” è stata quella del Serale di Amici 18: il talent show condotto da Maria De Filippi. Il vincitore di questa prima edizione “da maggiorenne” del talent show Mediaset è stato Alberto Urso: il cantante dal timbro lirico. Ma anche in questa finale fra sponsor e premi e targhe, quasi tutti hanno ricevuto almeno un premio.

Andiamo insieme a rivivere le fasi salienti di questa finale di Amici 18 e a guardare il video della proclamazione del vincitore di stagione, Alberto Urso.

Amici 18: la finale, il riassunto

La finale di Amici 18 si apre con la rivelazione dell’ennesimo nuovo regolamento di gara. A decretare i vincitori dei singoli testa – a – testa è stato un nuovo meccanismo che vedeva prima votare il televoto da casa (che ha avuto valenza per il solo 50%) e una volta rivelati quei risultati le giurie in studio hanno potuto ribaltare la classifica con i loro voto (per il restante 50%).

Oltre alla classica giuria di professori e Loredana Bertè, si è aggiunta la “sala stampa” e quattro vip (Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Michelle Hunziker).

Il primo concorrente ad esser fatto fuori da questo incredibile meccanismo è il ballerino Vincenzo Di Primo. Il ragazzo torna a casa a mani vuote: per lui non c’è alcun premio sponsor.

Con questa eliminazione, a Rafael Quenedit Castro va il premio di categoria: è il primo classificato nel Ballo. Il suo percorso, però, si interrompe proprio nella manche successiva; sconfitto da Giordana, il ballerino porta a casa anche il premio sponsor che consiste in un provino in una nota compagna nazionale di danza in Spagna ma anche un ruolo nel cast del prossimo musical prodotto da Giuliano Peparini.

E se Vincenzo è arrivato quarto e Rafael è arrivato terzo, al secondo posto troviamo Giordana Angi: a lei va il Premio della Critica assegnato dalla sala stampa.

Amici 18: vince Alberto Urso

Al vincitore Alberto Urso, oltre al super premio come vincitore assoluto di Amici 18, è andato anche il Premio TIM del valore di 30.000 Euro. Ecco il video della proclamazione del vincitore di Amici 18.

ALBERTO VINCE AMICI18 Io credo nel destino, quel numero 26 a cui tu sei tanto legato non ti ha tradito, tua nonna è stata con te per tutta la sera e ti ha portato alla vittoria! 🖤 Sono davvero tanto tanto fiera di te! #Amici18 pic.twitter.com/7wwcDzmukg — Albish (@Albish49332873) May 25, 2019

A sorpresa, anche Tish riceve un premio: una borsa di lavoro del valore di 30.000 Euro offerta da uno degli sponsor del programma.

Assegnati tutti i premi, Amici 18 si è congedato con un breve video in cui sono stati celebrati i diciotto anni della trasmissione: un breve video collage in cui la trasmissione si fregia di esser stata sempre dalla parte dei suoi studenti. Ma sul web non tutti sono d’accordo…

Alberto Urso vince Amici 18: il video della proclamazione ultima modifica: da