Katia Follesa e Angelo Pisani, lui l’ha fatta soffrire ma a Verissimo giurano sarà per sempre (Foto)

Stanno insieme da venti anni Katia Follesa e Angelo Pisani ma il loro è sempre stato un amore travagliato, con lei che si è innamorata subito di lui che da ragazzo timido si è trovato sul palco di Zelig corteggiatissimo (foto). E’ solo l’inizio e lo raccontano a Verissimo senza nascondere nulla. Hanno scritto un libro dal titolo Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo) in cui ovviamente si raccontano, parlano della loro storia d’amore che sembra un film ma è la realtà. Non si sono fidanzati subito, erano amanti con Pisani libero di stare con altre ragazze, come lei che però viveva tutto in modo un po’ diverso, sapeva di amarlo, lui non ancora. I tradimenti, la confessione che Angelo si era innamorato di un’altra ma Katia non era la sua fidanzata e per stargli accanto ha accettato di essere l’altra, di continuare a vederlo di nascosto. Ha poi capito che sparire sarebbe stata la mossa giusta, l’ha fatto e ha avuto ragione. C’era solo lei per Angelo, poi la separazione, l’addio e il ritorno insieme e quando è nata la loro bambina sembrava dovesse durare per sempre, invece, si sono lasciati.

ANGELO PISANI E KATIA FOLLESA DAL LORO AMORE AL LIBRO

Dopo la nascita di Agata si sono separati di nuovo, la piccola aveva cinque anni, poi non ce l’hanno fatta a restare separati, non volevano andasse tutto perso e insieme hanno ricostruito tutto. Adesso sono felici, forse hanno trovato davvero il modo di non lasciarsi più, di non soffrire. Continuano a sorridere, a scherzare, sono due comici bravissimi ma la vita reale non è poi così divertente con tanti tira e molla e incertezze. Sembra però tutto così normale, hanno deciso insieme ogni volta cosa fare e non fare, stare insieme o lasciarsi.

La curiosità a questo punto è alta, a Verissimo non hanno raccontato proprio tutto, il resto è scritto nel libro. Chissà se anche tra quelle pagine c’è il finale che hanno regalato nello studio di Silvia Toffanin con Angelo che si inginocchia e chiede alla sua Katia di sposarlo.