Vanessa Gravina a Vieni da me la foto in abito da sposa, il giorno del suo matrimonio (Foto)

E’ bellissima e affascinante come sempre Vanessa Gravina che ospite a Vieni da me ha conquistato ancora una volta tutti con la sua simpatia, con l’ironia, il suo modo di parlare (foto). Nell’album dei ricordi c’è anche la foto del matrimonio non cosi lontano nel tempo. Deliziosa in abito da sposa ma l’attrice ironizza anche sul suo sorriso in quello scatto, pensava “Chissà se sarà quello giusto” e sono 9 anni che Vanessa Gravina e Domenico Pimpinella stanno insieme, sono marito e moglie, un grande amore destinato a durare per sempre. Sono coetanei e per lei è il vero principe azzurro, non avrebbe potuto sposare uomo migliore. E’ sempre così sorridente e Caterina Balivo le chiede se ha sempre vissuto così, con il sorriso. “Ho delle malinconie che fanno parte della mia indole anche date da dei trascorsi sentimentali ma io mio lavoro è un grande antidoto e fino a quando avrò la forza e sarò in salute per farlo lo farò”.

VANESSA GRAVINA E IL SUO PERSONAGGIO NELLA SERIE IL PARADISO DELLE SIGNORE

“Il mio è un personaggio particolare, un po’ ostico, ma anche pieno di ironia con cui riesce a sdrammatizzare alcune vicende” impossibile non parlare di Adelaide Di Sant’Erasmo. Arriva il videomessaggio di Remo Girone con cui ha lavorato più volte, per lei ha parole bellissime. Le immagini da bambina nel primo film con Jerry Calà poi il suo ruolo ne La Piovra 4 con Michele Placido e da lì tutta una serie di lavori che la portano a fermarsi davvero poco.

Ha iniziato a lavorare a 6 mesi, una pubblicità perché sua zia era nel mondo della moda negli anni ’70, è poi diventata la sua agente e l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Deve tutto al suo lavoro, lo ama fino in fondo e si vede.