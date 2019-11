Il matrimonio di Davide Tresse e Georgette Polizzi in onda su Real Time in prima serata

Non si smette di sognare nelle sereta di Real Time dedicate ai matrimonio! Non solo Matrimonio a prima vista, non solo abito da sposa cercasi, non solo il Castello delle cerimonie…Si sogna anche con un matrimonio vero! Andrà in onda in prima serata su Real Time anche il matrimonio di Georgette Polizzi e Davide Tresse che stanno per festeggiare i due mesi dal si! I due inoltre, dopo la bellissima cerimonia che vedremo anche su Real Time, sono diventati marito e moglie con il rito civile in comune, anche se per l’occasione la Polizzi ha scelto di non indossare di nuovo l’abito bianco.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più con questo appuntamento in prima serata su Real Time.

IL MATRIMONIO DI GEORGETTE E DAVIDE SU REAL TIME

Lo speciale si intitolerà proprio Il Matrimonio di Georgette e Davide e ci mostrerà proprio tutto quello che è successo nel giorno del matrimonio della coppia che ha partecipato a Temptation Island. I due dopo quella esperienza si sono legati ancora di più, nonostante le crisi e gli ostacoli. Poi per Davide e Georgette un altro ostacolo da superare: la malattia della bella stilista. Georgette infatti da oltre un anno combatte con la sclerosi multipla che le ha cambiato la vita.

La più grande paura di Georgette per il giorno del suo matrimonio era quella di non essere pronta per arrivare dal suo Davide senza sedia a rotelle ma, come vedremo anche nello speciale dedicato a queste nozze, tutto è andato benissimo. Ovviamente tantissime le emozioni e le lacrime in un giorno che Georgette e Davide hanno atteso con trepidante attesa.

E grande anche la felicità di tutti i presenti che hanno vissuto una dolcissima favola d’amore grazie al legame fortissimo che c’è tra Davide e Georgette. “Quando scegli un uomo per la vita, un amore vero, l’emozione è talmente tanta che non puoi non piangere” ha detto la Polizzi nel promo dello speciale dedicato alle sue nozze. Preparate quindi i fazzolettini…

Ma quando andrà in onda lo speciale di questo matrimonio? L‘appuntamento è per giovedì 7 novembre 2019 su Real Rime alle 22,10.