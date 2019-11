Adrian torna su Canale 5: per Adriano Celentano un altro flop?

C’è da aspettarsi di tutto dalle nuove e ultime puntate di Adrian. Già perchè lo show in onda nella passata edizione non era quello che si era pensato, in toto, per cui i nomi dei nuovi ospiti e uno spettacolo degno di tale nome. potrebbero cambiare le carte in tavola. Ma solo domani, con i dati auditel alla mano, relativi al ritorno di Adriano Celentano nel prime time di Canale 5, avremo modo di sapere se questa “seconda stagione” sia stata top o flop! I dati dello scorso anno ci descrivono qualcosa di imbarazzante: un esperimento completamente fallito. E non solo per la quantità di pubblico sintonizzato sul piccolo schermo ma anche per la qualità di quello che i fans di Adriano Celentano, hanno poi visto. Certo è successo di tutto e come detto in precedenza, lo show mostrato non era quello che il cantante e regista avrebbe voluto. Ma questo non giustifica in ogni caso un crollo dell’interesse del pubblico, partito a bomba, come si dice nel gergo giovanile, e arrivato a rasentare lo zero nelle ultime puntate.

ADRIAN TORNA SU CANALE 5: PER ADRIANO CELENTANO LA RINASCITA DOPO IL FLOP?

E se lo scorso anno sembrava essere necessario l’intervento di Federica Sciarelli con un appello a Chi l’ha visto, per scoprire che fine avesse fatto Adriano Celentano, in questa stagione invece le cose sono realmente cambiate. Celentano si metterà maggiormente in gioco, mettendoci stavolta la faccia ( ricorderete che lo scorso anno lo spettacolo ufficialmente chiuse in anticipo per problemi di salute del Molleggiato). E non lo farà da solo. Pensiamo alla prima puntata in onda oggi 7 novembre 2019 . Carrellata di ospiti per il primo appuntamento. Lo show, che andrà in onda prima del cartoon, vedrà sfilare: Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Gerry Scotti e i già annunciati Paolo Bonolis e Carlo Conti. Insomma una parata di ospiti di tutto rispetto per questa prima puntata di Adrian.

Non ci resta che capire cosa ne penserà il pubblico dello spettacolo: darà una seconda possibilità ad Adrian? Il palinsesto del giovedì è tutto dalla parte di Mediaset anche se, l’uragano Fiorello sta scombussolando le cose e il traino che arriverà da Striscia non sarà dei migliori. Ma in ogni caso si parte dopo le 21,30 quando Fiorello avrà già salutato il pubblico di Rai 1 da oltre mezz’ora. Non si sono alibi!