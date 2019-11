Cloris Brosca commossa a Vieni da me per il messaggio del marito (Foto)

Indimenticabile La Zingara di Luna Park ma su Rai 1 oggi a Vieni da me c’è Cloris Brosca e non quel personaggio che anni fa ha fatto innamorare il pubblico del preserale (foto). La colpisce la gentilezza, è questo ciò che si evince da tanti suoi racconti e ricordi ma l’emozione forte arriva con il messaggio del marito. 19 anni insieme e ancora e sempre un amore immenso, Cloris si scioglie in lacrime dopo avere ascoltato con attenzione il videomessaggio. Tra i sentimenti, battute e vita di ogni giorno si chiude il messaggio e alla splendida attrice serve il fazzoletto. Si scioglie in lacrime ed emoziona tutti. “Vederti piangere per il messaggio di tuo marito dopo 19 anni insieme è la cosa più bella che ci potesse capitare oggi” sottolinea Caterina Balivo poco prima di salutare la sua ultima ospite della puntata. Tutti la ricordano con il look particolare da zingara ma lei solo dopo tempo ha capito che quella sarebbe stata la sua fortuna, anche se tutto era così diverso da ciò che faceva in teatro.

CLORIS BROSCA LA ZINGARA DI LUNA PARK

In tv ci è arrivata con un provino, frequentava un ragazzo che suonava il violino e che doveva fare lui un provino in Rai, Non voleva accompagnarlo ma poi andò e incontrò un produttore con cui aveva già lavorato, le propose un provino, lo fece e si ritrovò Zingara ma credeva fosse un programma del pomeriggio.





Ha lavorato con Mara Venier, Milly Carlucci, Rosanna Lambertucci, Pippo Baudo, Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli ma soprattutto con Fabrizio Frizzi; tutti conduttori di Luna Park. All’inizio si vergognava, pensava di fare una cosa meno seria di quelle che faceva a teatro; poi ha cambiato idea, il pubblico l’amava e ancora oggi non dimentica la sua voce, le sue frasi, la sua risata.





