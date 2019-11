Boom di ascolti per Tu si que vales, Maria sceglie anche Sabrina Ferilli e fa centro

Quando si dice che il pubblico italiano segue sempre meno spesso la tv e poi il sabato sera arriva la smentita…E’ quello che succede quando in tv vanno in onda programmi come Tu si que vales. Possono essere criticati dai saggi della tv ma questi format, al pubblico italiano piacciono. Sono programmi che divertono i bambini ( quest’anno poi particolarmente epurati da parolacce e situazioni sconvenienti), che divertono gli adulti e anche i ragazzi. Sono programmi per la famiglia che non è più quella di una volta ma che ama vedere questo genere di perfomance sul piccolo schermo. Maria de Filippi e la sua squadra hanno studiato in modo perfetto il target al quale mirano scegliendo bene conduttori, giudici, protagonisti. E bisogna ammettere che la presenza di Sabrina Ferilli, in questa edizione, sembra dare una marcia in più a tutto il format. Un po’ come era successo con Mara Venier in passato. La complicità tra Sabrina e Maria, che sono realmente amiche, sembra essere la chiave di volta di questa edizione che ci regala un format nel format.

La voglia di partecipare degli altri giudici, dalla Scuderia Gerry Scotti a Teo Mammuccari sempre pronto a mettersi in gioco; le richieste di Maria e anche la sfacciataggine della Ferilli hanno davvero dato al pubblico quello che ci si aspettava. Non meravigliano i quasi 6 milioni di spettatori incollati alla tv nella serata del 9 novembre 2019.

BOOM DI ASCOLTI PER TU SI QUE VALES CHE SFIORA I 6 MILIONI DI SPETTATORI

I numeri

Questione di Karma ha conquistato 2.450.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.683.000 spettatori pari al 31.5% di share.

Rai 1 praticamente doppiato da Canale 5, ascolti quasi tre volte più alti.

Un grande successo che è di tutta la famiglia di Tu si que vales e ovviamente anche della Fascino, casa di produzione di Maria de Filippi senza la quale ormai Mediaset, sarebbe più che spacciata. Non ammetterlo sarebbe una eresia.

Come ricordato ieri da Gerry, Tu si que vales andrà in onda almeno per un altro mesetto, fino alle vacanze di Natale, per cui ci saranno ancora grandi soddisfazioni per Canale 5 che per il prime time del sabato, potrà dormire sonni più che tranquilli.