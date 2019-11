Daniele Pecci a Vieni da me fidanzato con Anita Caprioli, una coppia bellissima (Foto)

Daniele Pecci, attore apprezzatissimo, bello ed affascinate, da star della fiction italiana a sex symbol ci ha messo un attimo ma a Vieni da me racconta che vive nell’anonimato perché in strada nessuno lo riconosce (foto). Solo pochi attimi dedicati alla sua fidanzata, l’attrice Anita Caprioli, lui non vorrebbe nemmeno dire il suo cognome, lo fa Caterina Balivo. Riservato più del necessario ma è la protezione giusta per vivere bene, per vivere una vita normale fuori dal set. Anita e Daniele stanno insieme da 5 o 6 anni, Pecci non è preciso e non si capisce se dice sul serio quando racconta che insieme vanno in autobus, in metro o al ristorante ma nessuno li riconosce. Forse è la verità perché apprezza molto la libertà che non è concessa ad altri colleghi attori. Non gli interessa molto piacere alle donne, preferisce sapere che è bello dentro, preferisce parlare del suo lavoro. Quando però poco dopo i 30 anni grazie alle fiction è diventato famoso racconta che hanno iniziato in strada a guardarlo diversamente.

DANIELE PECCI RACCONTA DI OMAR SHARIF

Ha recitato con Omar Sharif in San Pietro, l’artista purtroppo è morto nel 2015 e lui ne ha un ricordo bellissmo. “Era un grandissimo attore, secondo me era nel momento migliore. Era diventato un grande attore con la grande maturità. Era un uomo molto tormentato, chissà cosa aveva dentro. Era turbolento e non era facile stargli vicino. Mi ha anche invitato a Parigi nell’albergo dove viveva, è stato molto carino”.





Un commento anche su Cristina Capotondi, Barbara D’Urso ed Elena Sofia Ricci, con loro ha lavorato nella serie tv Orgoglio. Elena Sofia Ricci l’ha definita divertente e molto semplice, ridevano molto insieme nonostante sul set i loro personaggi non era per niente divertiti. Di Cristina Capotondi ricorda la bellezza ma non la vede da dieci anni, era frizzante. Di Barbara D’Urso non ricorda molto perché con lei ha girato solo una scena, ma era una persona semplice.