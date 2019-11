Luana Colussi a Storie Italiane confessa la bellezza di essere casta da anni (Foto)

A Storie Italiane ancora una volta si parla di castità ed è Luana Colussi a confidare che da 5 anni ha fatto una scelta ben precisa nonostante abbia avuto tanti corteggiatori (foto). E’ una scelta arrivata dopo la fine del suo matrimonio, una separazione che l’ha fatta soffrire, una sofferenza che ha dovuto metabolizzare. Di quel legame non le manca il sesso, le manca la tenerezza, ha quindi capito riflettendo molto che doveva concentrarsi di più su se stessa e non su un rapporto a due. Il messaggio è di non buttarsi subito nelle braccia di un altro uomo quando una storia finisce e di certo è un messaggio importante in un periodo in cui i legami possono apparire molto superficiali. E’ sempre interessante ascoltare punti di vista diversi dal proprio e oggi Luana Colussi si è aperta a delle confidenze che in realtà possono sembrare anche ovvie. Lei non ha scelto di essere casta per sempre, immaginiamo che se arrivasse un amore importante non avrebbe più le stesse convinzioni.

LUANA COLUSSI, LE SUE FIGLIE AL CENTRO DELLA SUA VITA

“Nella mia vita sta succedendo una cosa bellissima perché quando è finito il mio matrimonio ho dovuto metabolizzare e ho sofferto tanto ma ho iniziato a pensare a me stessa e ovviamente mi sono occupata delle mie figlie”. Un matrimonio celebrato nel 2004: “Ci siamo separati perché a un altro punto non ci siamo capiti più ma l’affetto rimane e siamo stati bravi a recuperare, soprattutto per le ragazze”.





“Ho dovuto attingere alla mia vita e da 5 anni sono casta e felice”. In studio non c’è solo Luana Colussi che confida di avere scelto la castità ma come lei anche Catia Rosati così come Alessandro Greco e Beatrice Bocci che per tre anni prima di sposarsi in chiesa hanno fatto questa scelta così difficile e così importante, per loro un motivo diverso da quello della Colussi.





