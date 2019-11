Anna Galiena a Vieni da me spiega la fine dei suoi due matrimoni: meglio un flirt (Foto)

Anna Galiena ospite a Vieni da me avremmo voluto trattenerla nello studio di Caterina Balivo, non solo un’artista straordinaria ma anche una donna simpatica, ironica, con mille cose da raccontare (foto). Si è sposata due volte, due matrimoni, uno con un italiano, l’altro con un uomo francese. Con molta semplicità spiega il perché siano finiti entrambi. Con il primo ha confessato: “C’erano dei problemi seri e non ce la facevo a risolverli da sola e non ce l’ho fatta e sono andata via ma gli voglio bene sempre”. Non erano vizi del marito ma problemi da risolvere e Anna Galiena aggiunge: “Quando ti ritrovi a fare da madre, moglie, infermiera, il rapporto è sbagliato perché poi lui ne risente. Ci sentiamo e va bene così”. Sono ancora legati mentre con il marito francese forse non è andata nello stesso modo.

ANNA GALIENA A VIENI DA ME UNA DONNA MERAVIGLIOSA

“Del francese ero molto innamorata e ci siamo sposati ma non era l’uomo per me e io non ero la donna per lui e allora gli ho detto cerchiamo il compagno giusto per entrambi. Oggi risponderei come rispose mia cucina più grande, si parlava di fidanzati e disse io non voglio fidanzati io voglio un flirt”. Confessa che il flirt c’è: “Sono un po’ birichina perché se sei libera spazi, ti prendi lo zainetto e vai di qua e di là”. Niente confetti quindi niente più matrimonio per la Galiena che si gode la vita ovviamente a modo suo, c’è qualcuno nella sua vita ma si cambia subito argomento.

Per lei non esistono i social, non li consideri, non le piacciono. Racconta però di una persona che su Facebook si fa passare per lei ma già sta agendo perché non è una cosa giusta e ovviamente se ne sta occupando la polizia postale.





