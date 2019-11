L’anatema di Vittorio Sgarbi contro Barbara d’Urso: “Domani sarai scomunicata”

La puntata di Live-Non è la d’Urso dell’11 novembre 2019 si è aperta con un lungo match durante il quale si è parlato di chiesa, di preti, di suore da ogni punto di vista. Ma soprattutto si è dato spazio a storie di persone che hanno deciso in qualche modo di allontanarsi dalla chiesa. Non solo, i giornalisti di Live hanno cercato anche di raccontare le storie delle due suore rimaste incinte in Sicilia, andando a scovare testimonianze proprio nei paesi dove vivevano le due donne.

Tra gli ospiti della puntata di ieri, nel ruolo di opinionista, anche Vittorio Sgarbi che, pochi minuti dopo l’inizio della trasmissione, quando il dibattito era entrato nel vivo, ha lanciato un vero e proprio anatema contro la d’Urso: “Tu domani sarai scomunicata” ha detto il giornalista alla conduttrice di Live. Il motivo? Nel corso della puntata, oltre alle due storie delle suore rimaste incinte in Sicilia, la presenza di una ragazza che dopo 10 anni di clausura aveva deciso di togliersi l’abito e diventare mamma; la presenza di un prete gay che ha lasciato la chiesa di Roma e si è sposato, ma continua a dire messa in un’altra chiesa; e poi ancora l’ex concorrente del Grande Fratello, Rebecca, che da tempo ha lasciato i panni del monaco per diventare appunto una donna e vivere la vita in modo diverso.

LE ACCUSE DI VITTORIO SGARBI A BARBARA D’URSO A LIVE

“Cosa dico? Dico che tu sei un’indemoniata. – esordisce Sgarbi, che prosegue – Tu, con l’aria serena nel dire che conosci tanti preti, stai mettendo in scena uno sputtanamento della chiesa insopportabile. È sgradevole perché metti in evidenza dei casi di un certo tipo. Sei un po’ indemoniata!”

La conduttrice ha spiegato che le storie raccontate a Live non sono sue invenzioni, sono storie che si leggono sui giornali per cui lungi da lei prendere in giro la Chiesa.

“Per me tu fa un’operazione molto abile ma al contempo pericolosa. A questo punto credo che verrai scomunicata tu” ha sentenziato Sgarbi con la conduttrice che, sorridendo ha chiuso: “Mi manca solo quello“.