A Pomeriggio 5 le fobie dei vip: c’è chi ha paura delle lenticchie e chi dei piccioni

Si ride e si scherza nella seconda parte della puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 13 novembre 2019. Messo da parte il gossip, in questa puntata, si è invece cercato di alleggerire parlando di quelle che sono le fobie dei vip e per una volta anche le urla, che spesso caratterizzano la seconda parte del programma di Barbara d’Urso, si sono dimezzate! In studio tanti vip che hanno raccontato quelle che sono le loro fobie e si sono messi anche alla prova, cercando di superare qualche ostacolo. Tra i presenti Veronica Satti, Karina Cascella e anche il figlio dei Serena Grandi Edoardo. Ma non solo nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 anche Angelo Sanzio, il Ken Umano di Civitavecchia che ha una fobia molto particolare.

Ma scopriamo nel dettaglio quelle che sono le fobie dei vip raccontate oggi a Pomeriggio 5.

A POMERIGGIO 5 LE FOBIE DEI VIP: ECCO DI CHE COSA HANNO PAURA I PERSONAGGI FAMOSI

Tra gli ospiti della puntata di oggi anche Carmen di Pietro che ha parlato della sua fobia: “Sono rimasta chiuso in un ufficio, ho avuto una crisi di panico e sono rimasta in reggiseno. Sono andata anche dallo psicologo“.

E avreste mai pensato che ci potesse anche essere una fobia legata alle lenticchie ? Pare proprio di si visto che Veronica Satti ne soffre! La figlia di Bobby Solo ha raccontato: “Al Grande Fratello depennavo le lenticchie dalla lista della spesa. Le fobie sono irrazionali, nascono da un fatto traumatico. Edoardo è il mio migliore amico, lo sa. Mi vergogno ma è una fobia. Sono andata da uno psichiatra. Probabilmente, quando aveva il primo cane, aveva avuto le zecche che sembravano delle lenticchie, visto che era stato molto male, forse, è da legare a questo episodio. Mia mamma mangerà le lenticchie perché sa che sto qua.”

Angelo Sanzio, nonostante le sue tante operazioni e gli interventi fatti, ha comunque paura degli aghi. Ma non solo, ha anche una fobia molto particolare: ha paura dell’acqua in testa. “Ancora oggi quando io mi opero, quando mi metto l’ago in vena, chiedo l’anestesia. Mi lavo i capelli con un bicchierino da caffè. La paura del buio? Arriva il lupo mannaro e ti porta via. Sono piccoli traumi che inculcano nei bambini” ha spiegato Angelo.

Anna Pannocchia invece ha cercato di superare la sua fobia: quella delle scale. Ha provato a scendere dei gradini e sembra esserci riuscita. Fobia superata?

Momento fobie chiuso da Edoardo che in teoria avrebbe le fobia degli uccelli, dei piccioni in particolare ma poi riesce persino a dar loro del mangime. Forse poi non ne aveva così tanta paura.