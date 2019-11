Sabina Ciuffini a Vieni da me, un’età che non dimostra e la saggezza sugli uomini (Foto)

Tra gli ospiti di oggi di Vieni da me anche Sabina Ciuffini, la storica valletta di Mike Bongiorno (foto). Un’intervista lunga un cui ha con gran spontaneità rivelato anche la sua età, 69 anni. Da non credere, non li dimostra davvero. Dimostra invece ironia mista a saggezza quando consiglia alle donne che è meglio tenersi, quando è possibile, l’uomo che si ha già accanto, perché “alla fine i rapporti sono tutti più o meno uguali”. Si intuisce quindi che non sia stata molto fortunata in amore anche se ha dei figli che adora. In studio arriva anche la figlia, Ilaria Ciccarelli, giovane contante, che Sabina indica come ingrata ma lo fa con il sorriso. Intanto, racconta che a causa di marito e figli nel tempo ha perso tante copertine sui giornali perché loro non volevano partecipare. Il suo matrimonio è finito con la crisi del settimo anno; si è sposata tardi per l’epoca, aveva 30 anni ma poi ha voluto recuperare mettendo subito al mondo due figli.

SABINA CIUFFINI PARLA DEL SUO MATRIMONIO E DI MIKE BONGIORNO

Impossibile non legarla al grande Mike e anche lei ne parla ovviamente molto volentieri, fu lui a sceglierla, a cambiarle la vita, era una studentessa di filosofia al primo anno. Era molto corteggiata e poi arrivò suo marito, si sposarono in Brasile anche con la benedizione del conduttore, a lui piaceva: “Avevamo voglia di libertà, voglia di fuga geografica. La fase romantica è durata poco, sono rimasta incinta immediatamente. Ci siamo lasciati al settimo anno, la crisi è stata letale”, sembra che lui avesse anche altre donne.





Per i figli non è stato semplicissimo perché i loro genitori erano divorziati ed era una situazione rara. La valletta parlante di Mike Bongiorno ha rivoluzionato un po’ tutto in tv, ha tanto da raccontare, lei che viveva tutto in modo così naturale. Bongiorno la scelse fuori dalla scuola, era con i suoi collaboratori, le propose uno stipendio, ben 10.000 lire a settimane per mezza giornata di lavoro. “Si è cercato la valletta da solo Mike, i funzionari Rai non volevano fargli fare niente in tv” poi il grande successo.





