Paola Ferrari confida per la prima volta di un grande dolore, la morte di un fratello mai conosciuto (Foto)

Ospite a Storie Italiane Paola Ferrari oggi ha rivelato un segreto, un dolore forte nella sua vita, un fratello che non ha mai conosciuto e che purtroppo è morto (Foto). La Ferrari lo racconta per la prima volta e per l’unica volta. E’ stata sempre figlia unica e per questo ha sofferto molto. Sono stati i figli, la famiglia a dirle di iniziare a parlare per liberarsi dal peso. Paola Ferrari emozionata parla di parte della sua vita che non ha mai rivelato prima: “Un grande cruccio della mia vita è di non avere avuto un fratello o una sorella e ho vissuto fino a poco tempo fa in questa condizione convinta di questa mancanza. Quando vedevo le famiglie con i fratelli sentivo che mi mancava qualcosa e poi improvvisamente come un fulmine a ciel sereno 4 anni fa io scopro che invece un fratello ce l’ho e non dirò tutto perché voglio proteggere le persone che possono essere emotivamente coinvolte in questa cosa”. Era figlio di suo padre a cui rimprovera di non avere detto niente, lo stesso rimprovero che rivolge alla madre di suo fratello ma non dice niente che possa far capire di chi si tratti perché c’è un padre che non sa che il figlio che ha perso non era suo.

PAOLA FERRARI LA MORTE DI UN FRATELLO MAI CONOSCIUTO

“Era un ragazzo splendido, quando vedo le foto mi si ferma il cuore perché ha la mia faccia., gli stessi occhi, quelli di mio padre”. Purtroppo, dopo questa gioia immensa ha poi scoperto che questo fratello non c’era più perché era morto a circa 35 anni. Avrebbe 10 anni meno di lei. Non aggiunge molto Paola Ferrari, nemmeno sulla sua morte. Ha scoperto di non essere figlia unica perché era stata fatta una confessione a una persona di famiglia che poi lo ha rivelato a lei di recente. Anche lui era figlio unico, un grande egoismo per la giornalista che non ha mai saputo niente.





Una carenza affettiva forte che avrebbe potuto colmare: “Ma sapere che avevamo avuto l’occasione di vivere insieme per tanti anni ma che ci è stata negata…”. Non può andare al cimitero per la paura di essere riconosciuta, non vuole si facciano delle ricostruzioni. Non sente di avere il diritto nemmeno di rovinare la vita a qualcun altro, non vuole far soffrire altri ma lei ha sofferto molto. “Lui avrebbe avuto una vita diversa, primo perché avrebbe avuto una sorella”. Il non avere potuto fare niente per aiutarlo è un dolore. Forse la vita di entrambi sarebbe stata diversa.





