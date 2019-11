Francesco Monte a Verissimo: il presente con Isabella ma non manca il commento sulla fine della storia con Giulia Salemi

Tra i protagonisti della puntata di Verissimo in onda domani 16 novembre 2019, anche Francesco Monte. Settimana scorsa lo abbiamo visto a Tale e quale show, ha sfiorato la vittoria del torneo ma alla fine non ce l’ha fatta. Ma di certo ha lasciato il segno tanto che, nell’ultima puntata del programma di Rai 1, i giurati hanno fatto i complimenti al modello, consigliandogli di dedicarsi alla musica, magari di fare il cantante! Ed è forse da questa convinzione che Francesco adesso riparte. Non a caso, nella puntata di Verissimo, con la Toffanin, Monte ha parlato di questo percorso e anche del fatto che si è tolto diverse soddisfazioni, prendendosi delle rivincite contro chi si era preso anche gioco di lui in passato. “Ho dato tanti schiaffi morali alla gente” ha detto Francesco Monte nella sua intervista per Verissimo.

A tal proposito quindi Francesco Monte ha dichiarato: “Sono felice e soddisfatto dell’esperienza a Tale e Quale Show. Mi fa piacere che sia arrivato quello che ho sempre cercato di dire e che veniva distratto dalle vicende della mia vita privata. Più di questo non potevo desiderare.”

FRANCESCO MONTE E I SOGNI PER IL FUTURO CON UN PRESENTE PIENO D’AMORE

Ma la carriera non è comunque prioritaria per Francesco che sogna una bella famiglia e una vita diversa. Alla Toffanin racconta: “Da grande voglio fare l’attore, anche se non vorrei vivere per lavorare. Tra dieci anni mi vedo in Puglia, in un bel trullo con un paio di ettari di ulivo e sicuramente dei bambini “. Sarà uno dei vicini di casa di Raz Degan a Cisternino? Vedremo…Al momento Francesco si dice felice per come vanno le cose nella sua vita sentimentale e parla della sua fidanzata: “In amore va tutto bene, sono felicissimo. La mia ragazza si chiama Isabella (De Candia ndr) ed è di Molfetta. Stiamo insieme da quasi 6 mesi. Il suo essere speciale è dato dalla sua estrema normalità“.

E visto che si parla del presente, la Toffanin non poteva non chiedere anche del passato. Si commenta quindi anche la fine della sua relazione con Giulia Salemi: “Non c’è stato alcun tradimento da parte mia. La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei. Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto”.