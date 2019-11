Maria de Filippi promuove Veronica tronista e nelle sue parole c’è il perchè di tutto questo

Si sta discutendo moltissimo già da quando le anticipazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne erano arrivate sui social, di quelle che sono state le scelte della redazione e anche di Maria de Filippi. Alla luce della puntata andata in onda oggi e alla luce anche di quelle che sono le anticipazioni delle ultime registrazioni ( con la scelta improvvisa di Giulia e con la possibile scelta più che rapida del Raselli) sembra però più evidente quello che è accaduto. Due cose diverse.

Iniziamo dal trono di Alessandro Zarino. Per molti il tronista non è stato trattato molto bene, ed effettivamente, almeno in pubblico, il napoletano non ha avuto l’appoggio che in altre occasioni la redazione e la stessa conduttrice hanno dato. Ma ricordiamoci bene quello che è successo in passato, ad esempio quando Gianni Sperti portava segnalazioni su segnalazioni contro Rosa Perrotta per dire che lei era d’accordo con un suo corteggiatore e che lo avrebbe scelto. Cosa che poi si è dimostrata assolutamente infondata. L’astio quindi c’è sempre stato ma a differenza delle altre volte la sensazione è che Alessandro Zarino abbia accettato con grande sufficienza il trono. Del resto è stato proprio lui a dire nelle ultime puntate “Io non so come funziona qui, io non ho mai visto prima questo programma“. Parole che di certo non sono passate inosservate anche perchè, se fai il tronista, e davvero ci credi, corri su Mediaset Play per rivedere tutto il possibile e dare poi l’esame da buon tronista.

A UOMINI E DONNE LA SCELTA DI MARIA DE FILIPPI: NELLE SUE PAROLE UNA MOTIVAZIONE

Evidentemente Alessandro non solo non ha dimostrato di apprezzare il mondo di Maria de Filippi e di Uomini e Donne ma probabilmente ha anche pestato qualche @@@ di troppo ( a voi la libera interpretazione della parola). Da accordi con agenti e pseudo tali alla incoerenza dimostrata dal primo all’ultimo giorno. Certo, molti hanno fatto di peggio ma allo stesso tempo hanno forse saputo crederci o quanto meno impegnarsi per dimostrarlo.

Ed è proprio nelle parole di Maria De Filippi, dopo la mancata scelta, che c’è la chiave di tutto quello di cui abbiamo parlato fin’ora.

Quando si è rivolta a Veronica, chiedendole di diventare la nuova tronista ha esclamato una frase ben precisa. “Perchè tu ci hai creduto, perchè tu ci credi”. Sta in questa affermazione probabilmente la chiave di lettura di tutto quello che è successo fino a questo momento. Maria vuole gente che crede nel suo programma, nella squadra di lavoro, nel trovare l’amore in tv. Che poi ci sia anche dell’altro forse non importa, ma almeno le basi ce le vogliamo mettere?

Per concludere il secondo motivo che potrebbe aver smosso le acque è legato agli ascolti fallimentari di questo trono classico. L’anno scorso rispetto alle scelte dei protagonisti del trono classico parlavamo di scelte in prima serata, di castelli, di feste di fidanzamento. E quest’anno? Nulla di tutto ciò perchè il pubblico ha bocciato tutti. Serviva quindi una piccola rivoluzione ed è arrivata. Per usare una metafora molto spesso sentita nel mondo politico o calcistico, era chiaro che questi tronisti non avrebbero mangiato il panettone.