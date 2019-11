Vittorio Feltri insulta la Biancofiore a Non è l’Arena: ecco cosa è successo (VIDEO)

Si sono scaldati gli animi ieri sera, domenica 17 novembre 2019, durante la puntata di Non è l’Arena. Protagonisti indiscussi di uno scontro che sta facendo parlare il web sono stati Vittorio Feltri e Michaela Biancofiore. Il direttore di Libero si è scagliato contro la deputata di Forza Italia arrivando ad insultarla pesantemente dandole della c*****na ma noi partiamo dal principio. Nello studio di Non è l’Arena si discuteva sul tema dell’Alto Adige, in particolare, di Eva Klotz di Sud-Tiroler Freiheit e della voglia di indipendenza della regione. Vittorio Feltri dice la sua e Michaela Biancofiore non sembra condividere il suo pensiero. Proprio da qui lo scontro tra il noto direttore di Libero e la deputata di Forza Italia.

Non è l’Arena, Vittorio Feltri insulta Michaela Biancofiore di Forza Italia: cosa ha detto

“Ma non dire c***ate” ha affermato Vittorio Feltri. “Parla tu che sei intelligente, io sono un co***one e mi sto zitto. Dice delle c***ate enormi, ma andate a fare in c***o” ha poi continuato il direttore di Libero contro Michaela Biancofiore a Non è l’Arena. Certo è che la risposta della deputata di Forza Italia non si è fatta attendere. La Biancofiore ha detto a Feltri che sembrava la sua parodia fatta da Crozza e ha accusato il direttore di non conoscere la storia d’Italia. “Vuol cambiare la storia. Direttore mi fa impressione, smentisce la storia d’Italia” ha affermato. Per poi continuare: “Sta facendo una brutta figura“. Michaela Biancofiore ha invitato anche Vittorio Feltri a non dire parolacce oltre che a studiare la storia. Lo scontro tra Feltri e la Biancofiore ha animato non solo lo studio del programma televisivo ma anche i social network.

#nonelarena Duro scontro tra Michaela #Biancofiore e Vittorio #Feltri: "Lei mi può anche dare della cogliona ma studi la storia!", e Feltri abbandona il collegamento https://t.co/5Tt645EY4o — La7 (@La7tv) November 17, 2019

Vittorio Feltri vs Michaela Biancofiore: interviene pure Nunzia Di Girolamo

Lo scontro continua anche con l’intervento di Nunzia Di Girolamo. “Vedi, mi interrompi già? Stia zitta, p** ***” afferma Vittorio Feltri dopo l’intervento della Di Girolamo. “Ma perché devi rompermi i cog***ni con i tuoi interventi. Ma andate a farvi benedire. Quando parlo io, stai zitta” ha poi continuato il direttore a Non è l’Arena fino a che ha poi deciso di andare via senza interrompere il collegamento tv.

Certo è che per Feltri non sarebbe la prima volta. Spesso infatti ha animato gli studi televisivi con i suoi interventi. Ricordate l’episodio della bestemmia a La Vita in Diretta Estate?