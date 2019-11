Irene Ferri a Vieni da me innamorata da venti anni di suo marito (Foto)

Irene Ferri protagonista con Sergio Castellitto di Pezzi Unici, la nuova fiction di Rai 1, a Vieni da me inizia la sua intervista con la canzone di Pino Daniele Napule è (foto). “Napoli è la città meravigliosa in cui ho passato lungo tempo, come succede a noi attori, ed è stato un periodo particolare perché lasciavo per la prima volta il mio primo figlio. Per noi che facciamo un mestiere che amiamo è devastante perché andiamo a fare una cosa che ci piace tanto ma lasciamo il figlio a casa”. La seconda canzone è Siamo soli di Vasco Rossi ed è stato il suo sogno che si avverava: “Sono cresciuta come tantissimi con le canzoni di Vasco. Stavo girando una lunga serie ed era l’ultimo giorno, era venerdì e avevo un provino da fare a Bologna, era una clip musicale ero stanchissima e non volevo quasi farlo ma quando mi dissero che era di Vasco Rossi io due ore prima dell’appuntamento ero già sotto il palazzo ad aspettare e in quelle due ore ho visto uscire modelle e donne meravigliose, una letterina pazzesca e pensavo ma dove vado e invece no l’ho fatto io”. Ha vinto lei perché al provino Vasco Rossi le ha dato che i suoi occhi erano la sua canzone ma ringrazia anche Gaetano Curreri, è per lui se alla fine è stata scelta, disse all’artista che era bravissima.

IRENE FERRI A VIENI DA ME CON LE CANZONI DELLA SUA VITA

Certo sono tantissime le canzoni importanti nella vita di una persona ma a Vieni da me il tempo stringe e si arriva al brano che fa emozionare davvero Irene, Tua per sempre di Elisa. Facile intuire che sia per il marito ma la Ferri specifica: “Tua per sempre è una canzone che riguarda me nei confronti di mio marito perché sono una ventina di anni che continua a piacermi. Stiamo insieme da tano, roba strana… abbiamo due figli ma ci siamo sposati solo da quattro anni”.

Hanno 12 e 7 anni i suoi bellissimi figli e l’amore che la lega a suo marito è evidente che sia speciale. E’ una “roba strana” perché è così bello e così raro da ammirare.





Irene Ferri a Vieni da me innamorata da venti anni di suo marito