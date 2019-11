Antonia Dell’Atte a Vieni da me, dal messaggio del figlio al taglio di capelli che le ha cambiato la vita (Foto)

Le offrirono 3 milioni di lire per tagliarle i lunghi capelli e Antonia Dell’Atte disse di sì cambiando la sua vita; il racconto a Vieni da me della splendida musa di Giorgio Armani (foto). E’ stata una modella richiestissima, ammiratissima e lo è ancora oggi stupenda e così elegante da ispirare tante donne ma lei si definisce una contadina aristocratica, una con le scarpe grosse e il cervello fino, una donna che ha sofferto ma che ha portato sempre avanti la verità e l’amore. Disse sì a quei tre milioni e si fece tagliare i capelli cortissimi ma non aveva idea che quel taglio l’avrebbe distinta per sempre da tutte le altre. Chiacchierando con Caterina Balivo si emoziona subito ricordando la sua mamma che le ha insegnato il rispetto per se stessa e poi come aiutare gli altri con l’amore. Suo padre a volte beveva e questo lo rendeva debole e aggressivo, sua madre ha trovato il coraggio di lasciarlo nonostante cinque figli. “Mi sono sempre detta di non trovare un uomo come mio padre, se qualcuno mi mette una mano addosso lo lascio” e così ha fatto.

ANTONIA DELL’ATTE SI COMMUOVE CON IL MESSAGGIO DEL FIGLIO CLEMENTE

Dopo due anni e mezzo di matrimonio ha lasciato il padre di suo figlio, avrebbe potuto fare finta di niente ma per la verità e la dignità di cui ha sempre parlato ha dovuto lasciarlo e in modo forte è anche riuscita ad aiutarlo: “Anche lui era geloso e possessivo io l’ho dovuto anche denunciare e l’ho aiutato perché gli uomini che non rispettano le donne devono farsi aiutare e l’ho aiutato moltissimo”.





E’ il videomessaggio di suo figlio Clemente a emozionarla più di tutto: “Tu sai quello che sei per me, prima di tutto una grande donna e quindi una grande mamma, sei padre, madre e amica, una donna che si è fatta da sola e che merita tutto il successo che ha”.





