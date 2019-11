Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: la programmazione speciale di Rai 3, Rai 2 e Rai 3

La Rai sceglie anche quest’anno di essere in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Sono 142 le vittime di femminicidio nel 2018, una donna viene uccisa ogni 72 e ogni 15 minuti, secondo quelli che si i dati, viene commesso un reato contro una donna; questi sono numeri che lasciano davvero senza fiato. Lunedì 25 novembre 2019 si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data, ormai da 30 anni, invita governi, organizzazioni internazionali, associazioni e stampa ad informare e sensibilizzare su un tema che riguarda le donne di tutti i paesi del mondo e sul quale è impossibile abbassare la guardia.

La Rai, fedele alla sua missione di Servizio pubblico, proporrà una programmazione dedicata, non solo nella giornata del 25, ma anche nei giorni precedenti e nella settimana a seguire.

Sabato23 novembre, su Rai1, sarà il “Caffè di Rai1” alle 6.00 a parlare di femminicidio mentre alle 16.40, a “Italiasì” sarà Marco Liorni a recarsi presso una casa rifugio dell’Associazione Telefono Rosa per seguire e raccontare la vita di donne che hanno avuto il coraggio di denunciare le violenze subite e sono state accolte in strutture protette dove poter riprovare a vivere insieme ai propri figli. Su Rai2, “Tg2 Dossier”, alle 23.30, proporrà un viaggio dal Nord al Sud Italia attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime di femminicidio e di donne sopravvissute, e con i contributi di magistrati, avvocati, rappresentanti di associazioni. Su Rai3, “Le parole della settimana” alle 20.20, dedicherà uno spazio alla ricorrenza così come Rai Storia, alle 23.10, con il docufilm “Mia o di nessuno”, regia di Viviana Russo.

Domenica 24 novembre si comincia su Rai1 alle 6.30 con “Uno Mattina in Famiglia” ad occuparsi della Giornata contro la violenza sulle donne, e si prosegue con “Domenica In” e con “Da noi a Ruota Libera”, mentre su Rai2 saranno “La Settimana Ventura” e “Quelli del calcio” ad aprire finestre su questo temi. Su Rai3 alle 21.25, andrà in onda “Storia di Camilla” uno “Speciale Amore Criminale” condotto da Veronica Pivetti dedicato a Camilla, uccisa dal suo ex compagno a 35 anni.

LA PROGRAMMAZIONE SPECIALE DEL 25 NOVEMBRE 2019



Nel giorno della ricorrenza, lunedì 25 novembre, sarà ancora “Uno Mattina”, su Rai1 dalle 6.45 ad aprire la Giornata proponendo un’intervista in studio alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. A seguire, “Storie Italiane” alle10.00, dedicherà gran parte della puntata alle testimonianze di donne vittime con collegamenti dai centri Antiviolenza e con la presenza delle Istituzioni . Poi ancora spazi di riflessione all’interno delle trasmissioni come “La Prova del cuoco” (alle 12.00), “Vieni da me” alle 14.00 e “La vita in diretta” alle 16.50 .

Sempre su Rai1, in prima serata, andrà in onda il Tv Movie “In punta di piedi” con Bianca Guaccero e la regia di Alessandro D’Alatri. A seguire Franco di Mare a “Frontiere” alle 23.30 affronterà il tema della violenza contro le donne che ancora oggi miete troppe vittime innocenti.

Su Rai2, “I Fatti Vostri” alle 11.10; “Detto fatto” alle 14.00; apriranno finestre dedicate nei programmi.

Su Rai3, se ne parla a “Quante storie”, alle12.45, ospite Emma Bonino, mentre alle 15.15 uno “Speciale Rai Parlamento” condotto dal Direttore Antonio Preziosi, affronterà il tema della violenza e del femminicidio, con collegamenti con Senato, Camera e Parlamento Europeo, servizi e testimonianze in studio. “Geo” alle 17.00, ospiterà in trasmissione un rappresentante dell’Associazione Di.Re- donne in rete contro la violenza. In terza serata poi, alle 23.10 andrà in onda la seconda parte dell’inchiesta “Disonora il padre” di Dina Lauricella.

Sabato 30 novembre alle 15.00, spazio ad hoc nel magazine di Rai3 “Tv Talk” e il 1° dicembre, alle 23.35, uno “Speciale Tg1”, di Enrica Majo, interamente dedicato al tema della violenza contro le donne.

Tutte le testate Rai dedicheranno nell’arco dell’intera giornata del 25 novembre un’ampia copertura informativa con servizi e collegamenti all’interno di rubriche e telegiornali.