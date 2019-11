Bianca Guaccero e Carla Gozzi insieme contro la violenza sulle donne a Detto Fatto: “Non esiste un amore sbagliato, non è amore”

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la puntata di Detto Fatto si apre con un momento molto forte di cui Bianca Guaccero e Carla Gozzi sono state protagoniste. Insieme per ribadire dei concetti fondamentali: non esiste un amore sbagliato, non è amore. Può succedere a tutti: una donna colta, una persona che non ha studiato, una mamma, una moglie, una amante. Una donna più giovane, una meno giovane. L’esperienza non conta perchè tutte possono lasciarsi travolgere da un non amore che lo ribadiscono anche Bianca e Carla, non è amore. Eppure all’inizio c’erano le farfalle nello stomaco, lui sembrava quello giusto, era chic, era bello, era perfetto.

A DETTO FATTO IL NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DI BIANCA E CARLA

Ecco le parole

Le palpitazioni, il senso di benessere, il primo bacio, il secondo. Le litigate, le urla, vi amate tanto mai abbastanza, hai un livido, ho sbattuto, ora pass, stai piangendo sono emotiva, ora passa; ti sanguina il naso, ora passa… Faceva caldo ora passa; non parli più, non so che dire, sei cambiata non mi passa…Voi sapevate e avete fatto finta di niente e siete complici della mia assenza e avete visto ciò che ero e avete visto come mi ha ridotta. Al primo schiaffo: non era in lui è colpa mia, al primo rimprovero mi amava tanto…E’ colpa mia, al primo sta zitta, lo perdonavo…E’ colpa mia…Quando mi ha ammazzata: non mi amava, è colpa vostra…IL SILENZIO UCCIDE. SIAMO DONNE E MERITIAMO RISPETTO

Un lungi ed emozionante abbraccio tra Carla e Bianca che ci hanno ricordato che lo scorso anno in Italia ci sono stati 142 casi di femminicidio, ogni 3 giorni una donna è vittima. Una percentuale altissima, che va combattuta. “Non esiste un amore sbagliato, non è amore se c’è violenza, rabbia, repressione, botte, denunciate, ricordate che non siete sole. Usate il numero antiviolenza il 1522. Ringraziamo chi ha scritto questo testo, un uomo, uno dei nostri autori e ricordiamoci di sostenere le lotte delle donne che hanno subito queste violenze” ha detto Bianca Guaccero.