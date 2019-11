Garrison Rochelle a Vieni da me, l’amore che non ha mai ricevuto da suo padre (Foto)

Nessun rimprovero da padre di Garrison Rochelle nei confronti di un padre che era sempre presente fisicamente ma che non l’ha mai abbracciato, non gli ha mai detto che gli voleva bene, non gli ha dato amore. A Vieni da me Garrison si è emozionato guardando la foto di famiglia, raccontando dell’amore forse eccessivo che ha ricevuto da sua madre a cui deve tanto. Il coreografo ha voluto rivolgersi a tutti i genitori e ai figli che hanno vissuto o vivono la sua stessa situazione “perché non c’è da piangere ma da riflettere”. Vorrebbe che i genitori si rendessero conto di quanto sia importante dare amore e che i figli capissero il perché del comportamento magari di un papà come il suo. Non aveva un bel rapporto con suo padre ma è sicuro che a perderci sia stato lui “perché aveva 4 figli straordinari cresciuti grazie a mamma”.

GARRISON SPIEGA PERCHE’ SUO PADRE NON GLI HA MAI DATO AFFFETTO

“Non do la colpa a lui, sua madre è finita in manicomio, il padre è morto molto giovane, è stato sbattuto da una parte all’altra dai parenti e si è trovato una famiglia che non ha saputo gestire”. Non vuole far piangere ma riflettere.





Non gli mancavano i regali, c’erano sempre “ma non mi ha mai detto ti voglio bene”. Ha raccontato che era molto bravo nel suo lavoro, si è creato una posizione importante. I genitori di Garrison hanno poi divorziato ma sua madre fino alla fine gli diceva di andare da suo padre e a sua volta lui gli chiedeva quando avrebbe iniziato con un lavoro vero. Non ha mai apprezzato la sua professione di ballerino, non è mai stato forse orgoglioso di lui.