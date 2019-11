Laura Forgia a Storie Italiane vittima di stalking ai tempi de L’Eredità (Foto)

Non si deve smettere di parlare di violenza sulle donne e oggi Laura Forgia ospite a Storie Italiane ha voluto raccontare il suo incubo (foto). Era il primo anno che partecipava al programma di Rai 1 L’Eredità, giovanissima ha subito la violenza psicologica, la pressione da parte di uno stalker. Vittima di stalking Laura Forgia ha trovato il coraggio di denunciare ma non è stato semplice perché al primo tentativo le dissero che non c’erano elementi sufficienti per procedere. Non si è arresa e a Storie Italiane racconta che ui si presentava fuori dagli studi dove registrava L’eredità: “Era sempre con un cappuccio, era il primo anno della mia esperienza televisiva a L’eredità” ha poi scoperto che era di Bergamo, che prendeva l’aereo solo per andare da lei e si appostava, conosceva i suoi orari, la seguiva, la terrorizzava.

L’INCUBO DI LAURA FORGIA VITTIMA DI UNO STALKER

“Mi chiamava per nome e mi diceva che voleva parlare. Quando ho capito che stavo diventando preda ho deciso di denunciare. Sono andata dai carabinieri ma inizialmente mi dicevano che non avevano elementi sufficienti per la denuncia ma io precipitavo ogni giorno di più perché avevo sempre più paura”. In seguito tutto è peggiorato perché lo stalker ha trovato la casa dei suoi genitori; sua sorella più piccola se lo trovava davanti al cancello di casa, il suo incubo è diventato terrore anche per la sua famiglia.





“Lui prendeva sempre più spazio. Ho raccolto tutti i dati per certificare i suoi atteggiamenti e ho portato ai carabinieri tutto, ho fatto la denuncia e dopo qualche giorno non si è più visto”. Si è così liberata da un incubo Laura e con la sua esperienza desidera lanciare un messaggio ormai chiaro, quello di denunciare sempre. Purtroppo, sono ancora tantissime le donne vittime di violenza che continuano a subire senza agire.