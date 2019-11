Marco Predolin vs Ricky Tognazzi: Scontro a suon di Parolacce a Live-Non è la d’Urso

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 25 novembre 2019 Ricky Tognazzi e Marco Predolin sono stati protagonisti di un momento molto particolare. I due se ne sono detti di ogni ma alla fine per fortuna, questo siparietto, è finito con una stretta di mano. L’astio tra Ricky Tognazzi e Marco Predolin nasce due anni fa, quando l’ex presentatore aveva partecipato al Grande Fratello VIP insieme a Simona Izzo. I due già nella casa si erano scontrati ma anche fuori, nei vari salotti televisivi, se ne erano dette di tutti i colori. E in una occasione, Ricky era sceso in campo, via social, per difendere sua moglie, scrivendo dei tweet molto forti contro Predolin, definendolo una nullità, un fallito. E’ da qui che Marco riparte: inizia la sua arringa con un complimento, “Sei uno [email protected]” dice a Ricky Tognazzi prima ancora di dire buona sera. Un risentimento portato nel cuore per due anni che è poi così sfociato.

A LIVE LO SCONTRO IN DIRETTA TRA MARCO PREDOLIN E RICKY TOGNAZZI

E ancora: “Mi aspettavo che tu dicessi di aver detto qualche caz*ata di troppo, invece… Io ho fatto un reality con tua moglie e mi sono confrontato con lei, non con te. Ma chi se ne frega della vostra vita sessuale, io sono qui per guardarti in faccia.”

La discussione è andata avanti e se in un primo momento Ricky Tognazzi aveva cercato di mantenere la calma, ricordando solo a Predolin parte delle cose che aveva detto e fatto nella casa del Grande Fratello, successivamente le cose sono cambiate anche perchè l’ex conduttore ha tirato fuori delle offese. Lo ha definito uno che sarà ricordato solo per la pubblicità dei sottaceti, lo ha paragonato a suo padre. E forse proprio questa frase ha scatenato la furia di Ricky. Il regista ha poi dichiarato: “Comunque stai attento a dove esci, se di qua o di là! .” Barbara d’Urso è intervenuta cercando di riportare tutti alla calma, visto che era una banale discussione. Lo stesso hanno fatto anche i presenti nelle sfere e anche Simona Izzo. Alla fine per fortuna tra uno [email protected] di troppo e l’altro, la discussione si è conclusa con una bella stretta di mano. Ma la pace sarà duratura?