Antonella Clerici e Carlo Conti insieme alla Rai felici e pronti per lo Zecchino d’Oro (Foto)

Basta il loro abbraccio e il loro sorriso per capire la gioia che provano nel lavorare insieme per lo Zecchino d’Oro, così Carlo Conti e Antonella Clerici si sono messi in posa davanti ai fotografi arrivati in Rai per la conferenza stampa (foto). La sua azienda le ha procurato un po’ di dispiaceri ma la Clerici è paziente, nessuna fretta di dovere per forza sapere cosa fare nel suo futuro, ha tante idee ma accanto ha anche un caro amico come Conti. Intanto, sarà la padrona di casa della 62esima edizione dello storico festival della canzone per i ì bambini. La coppia è pronta e mentre Antonella guiderà da sola le puntate in onda nei tre pomeriggi su Rai 1, la finale in prime time del sabato la vedrà accanto al direttore artistico, proprio lui il suo fratellone.

L’APPUNTAMENTO CON LO ZECCHINO D’ORO A DICEMBRE 2019

Il 4, 5 e 6 dicembre alle 16:35 in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna e poi a seguire la finale, il 7 dicembre alle 21:15 in diretta dall’Arena di Casalecchio di Reno. Sarà quindi un grande evento dopo ben 19 anni. Aggiungiamo che la direzione musicale è affidata al Maestro Peppe Vessicchio e la regia a Maurizio Pagnussat, il coro dell’Antoniani diretto da Sabrina Simoni che dal 1995 ha preso il posto dell’indimenticata Mariele Ventre.





E’ felice Antonella Clerici di tornare dal suo pubblico con i bambini, magari in attesa che per lei arrivi un programma come Ti lascio una canzone: “C’è bisogno di tornare alla pulizia. In tv vedo molta arroganza e questo non mi piace. Bisognerebbe tornare a fare programmi sulla rete pubblica più… rilassati. Ti lascio una canzone è un programma che mi piacerebbe riportare in onda, riveduto e corretto, magari con la collaborazione dell’Antoniano, è un programma pulito e bello. Ci starebbe molto bene in questo momento storico”.