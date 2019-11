Fioretta Mari a Storie Italiane, distrutta dalla tentata violenza di un prete

Fioretta Mari a Storie Italiane non rivela il nome del prete che ha tentato di violentarla quando aveva 18 anni, era un amico di famiglia, era una persona molto nota, non si era mai comportato male ma un giorno è accaduto quello che non avrebbe mai immaginato. C’è ancora sofferenza nel racconto dell’attrice che non può dire chi era il prete perché ha tentato di denunciarlo e poi tutto è stato insabbiato, anche se la denuncia non è mai arrivata alla magistratura. Continuano le testimonianze di donne del mondo dello spettacolo che confidano dopo tanti anni le violenze subite nel passato. Nel programma di Eleonora Daniele oggi Fioretta Mari ha aperto a tutti i suoi ricordi, quel momento che confessa le ha rovinato la vita nonostante abbia saputo reagire e difendersi.

CHI E’ IL PRETE CHE HA TENTATO DI VIOLENTARE FIORETTA MARI

“Era un prete molto importante, conosciuto, un amico di tutti i pezzi grossi e io avevo 18 anni, non ero maggiorenne, lui amico di famiglia meraviglioso. Io cantavo in chiesa e io sono andata da lui per dirgli dell’Ave Maria che dovevo cantare, mi è saltato addosso” racconta tutto in pochi secondi e poi si rivolge alle ragazze, per lei bisogna ridere in faccia a queste persone. Purtroppo, non sempre basta questo, non sempre basta renderli ridicoli.





“Io l’ho preso in giro ma per contro lui mi ha fatto perdere la fede e un altro padre me l’ha fatta ritrovare, è un missionario meraviglioso”. La Mari commenta: “Mi ha fatto prendere lo schifo di quasi tutti i preti, mi ha rovinato la vita. Ho denunciato ero minorenne al tempo mio ma l ho denunciato, non poso fare nomi per questo perché è stato insabbiato tutto”. In realtà ha denunciato a un avvocato che forse per timore o altro non è andato avanti con la denuncia. Poi ci sono state persone che le hanno detto che forse aveva sbagliato anche lei nel modo di vestire o di comportarsi; purtroppo dopo tanti anni non è cambiato poi molte, tante persone continuano a dare la colpa alle vittime.