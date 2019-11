Le “Vallette” per Sanremo 2020 tra mille smentite: bocciata anche Giulia de Lellis?

Il Festival di Sanremo made in Amadeus sta prendendo forma e in attesa di conoscere anche la lista dei cantanti dei big in gara per questa 70esima edizione ( lo scopriremo solo il 6 gennaio a un mese dalla kermesse canora) il gossip si fa dunque sul contorno. Chi saranno le “vallette” per Sanremo 2020? Chi salirà sul palco di Sanremo al fianco del conduttore che è anche direttore artistico di questa edizione? I nomi sono tanti e nelle ultime ore è spuntato fuori anche quello di Giulia de Lellis.

Ma facciamo il punto della situazione partendo dall’inizio.

SANREMO 2020 IL TOTO VALLETTE: CHI CI SARA’ SUL PALCO DEL’ARISTON?

Il primo nome lo aveva fatto lo stesso Amadeus che, nella sua prima intervista in tv a Domenica In, aveva raccontato di quelli che sarebbero alcuni dei suoi sogni. In questa ottica era stato fatto il nome di Monica Bellucci, una grande attrice, amatissima in tutto il mondo e perfetta per il ruolo di co-conduttrice al Festival.

I cattivoni poi avevano fatto anche il nome di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, parlando delle solite raccomandazioni tanto che il conduttore e direttore artistico del Festival aveva dovuto subito smentire la notizia.

Poi era arrivato il nome di Chiara Ferragni perchè Amadeus aveva detto che le donne al suo fianco avrebbero in qualche modo stupito. L’influencer, ogni qualvolta si parla di Sanremo, si trincera dietro al silenzio ed è anche per questo che molti pensano che possa essere davvero lei una delle protagoniste del Festival.

Poi è stata la volta di Diletta Leotta, che sembra essere in pole per il ruolo. L’abbiamo già vista a Sanremo quando meravigliosa aveva incantato tutti nell’edizione targata Carlo Conti, ospite nella parentesi dedicata al bullismo e non solo, aveva parlato delle sue foto private rubate dal cellulare. La Leotta sarebbe comunque ancora in corsa per il ruolo di valletta al Festival di Sanremo 2020.

Poi è arrivato anche il nome di Lorella Boccia e anche in questo caso i maglignacci hanno fatto notare che la ballerina e conduttrice del day time di Amici è nella stessa scuderia di Amadeus, oltre a essere sposata con il figlio del suo agente…Amadeus dopo queste voci ha commentato con un post sui social senza però voler parlare in modo diretto di questa situazione ma facendo capire che molte cose dette non corrispondono al vero.

Nelle ultime ore è stato fatto anche il nome di Giulia de Lellis. Pare che sia stato Francesco Facchinetti a proporlo in Rai, come riferisce questa mattina Dagospia ma sarebbe arrivato il secco no della dirigenza.