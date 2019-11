Paola Ferrari provoca a TvTalk: “Diletta Leotta a Sanremo? Preferisco Bebe Vio”

Ha lanciato una forte provocazione Paola Ferrari dalla puntata di TvTalk in onda il 30 novembre 2019 su Rai 3. Non si stava parlando di Sanremo, non si stava parlando delle possibili signore sul palco dell’Ariston ma Paola Ferrari, approfittando di un tema particolare, ha voluto lanciare una provocazione. Mentre si parlava di violenza sulle donne, la conduttrice ha voluto porre l’attenzione si un altro aspetto. Quando si parla di donne bisogna anche non santificarle perchè nel mondo dello spettacolo, ad esempio, le peggiori nemiche delle donne sono proprio le donne. E spesso ci sono anche donne che fanno dei programmi pessimi. Non solo la Ferrari ha spostato l’argomento su quanto spesso delle donne cercano di mettersi con uomini potenti per rubare il lavoro a donne che invece meriterebbero di lavorare in tv. Un gran calderone nel quale c’è spazio anche per una provocazione lanciata verso Diletta Leotta.

Come saprete in questi giorni si parla molto delle possibili vallette sul palco dell’Ariston. E Diletta Leotta è uno dei nomi che circolano nelle ultime ore. La Ferrari ha detto la sua in merito.

PAOLA FERRARI CONTRO DILETTA LEOTTA: NON ADATTA PER SANREMO

Ha quindi specificato subito che la sua è una provocazione ma ha ribadito che lei, sul palco dell’Ariston vorrebbe vedere donne che rappresentino qualcosa. “Io voglio Bebe Vio sul palco dell’Ariston voglio lei non una come Diletta Leotta che è in televisione solo perle sue forme“. Non è la prima volta che la Ferrari lancia delle bordate simili in tv e anche sui social.

Bernardini ha voluto poi precisare: “Vorrei dire che il parere di Paola Ferrari su Diletta Leotta è il suo non quello di TvTalk”.

Sui social però molti spettatori del programma di Rai 3 fanno notare alla Ferrari che se si parla di competenze, neppure Bebe Vio le avrebbe per calcare il palco dell’Ariston.

La Ferrari ha poi concluso che difficilmente avrà la possibilità di condurre Sanremo ma le piacerebbe essere sul palco dell’Ariston come concorrente con una bellissima canzone.