Le anticipazioni di Live-Non è la d’Urso: tutti gli ospiti del 2 dicembre, dagli Usa arriva Ivana Trump

Grandi sorprese per la puntata di Live-Non è la d’urso in onda domani 2 dicembre 2019. Tantissimi gli ospiti che arriveranno nel programma di Canale 5 e anche oggi Barbara d’urso ha voluto dare delle nuove anticipazioni di Live direttamente dallo studio di Domenica Live. Curiosi quindi di scoprire chi ci sarà domani nel programma di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano i dettagli, eccole per voi.

LIVE NON E’ LA D’URSO ANTICIPAZIONI: ECCO TUTTI GLI OSPITI DEL 2 DICEMBRE 2019

Direttamente dagli Stati Uniti solo per Barbara d’Urso approda nel salotto di Live Ivana Trump! L’ex moglie del presidente degli Stati Uniti insieme a Rossano Rubicondi, suo ex, arriva su Canale 5. E questa volta però per lei c’è una novità. Infatti la sua non sarà una semplice intervista ma ha deciso di affrontare le famose e temutissime 5 sfere. Al suo fianco ci sarà proprio Rossano Rubicondi mentre scopriremo chi saranno gli sferati solo domani in diretta! Nella puntata di oggi di Domenica Live la conduttrice ha anche mostrato un video del suo arrivo in Italia. Si è detta stanca ma pronta ad affrontare le sfere!

Non finisce qui, a proposito di sfere, sullo stesso divanetto si accomoderanno Lele Mora e Wanna Marchi. L’ex regina delle televendite torna a Live dopo esser stata protagonista insieme a sua figlia, di una delle puntate della passata edizione. Anche loro affronteranno le temute 5 sfere.

Nel corso della puntata ci saranno ovviamente anche altri talk e momenti dedicati ai temi dell’attualità. Ma tra gli ospiti vedremo anche Eva Henger. L’ex attrice, dopo le dichiarazioni di sua figlia Mercedesz proprio a Live, ha deciso di dire la sua. Non le è piaciuto il fatto che Mercedesz sia andata in tv a dire che Riccardo Schicci non era suo padre e a insinuare tra l’altro, che ci sia anche un complotto contro di lei. Ed è per questo che Eva porterà anche una persona, una testimonianza, ha anticipato la d’Urso.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso in onda come sempre alle 21,30 su Canale 5.