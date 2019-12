A Uomini e Donne che flop la scelta di Giulia: il trono classico continua a non piacere

E per fortuna che ci sono gli over nel mondo di Uomini e Donne. Urge trovare una soluzione, e anche molto presto, all’emorragia di ascolti del trono classico di Uomini e Donne; in questa edizione, non ci sono dubbi, la redazione ha floppato clamorosamente con delle scelte che il pubblico ha bocciato, una dopo l’altra. E viste le premesse, con i nuovo tronisti mosci più di quelli di prima, si prevedono ancora ascolti bassi e flop. Lo si può percepire anche dai dati di ascolto della puntata dedicata alla scelta improvvisa di Giulia Quattrociocche. Si sapeva che Giulia avrebbe scelto, le anticipazioni non mancano mai, eppure il pubblico non ha premiato neppure questa puntata del trono classico che raccoglie una media inferiore di almeno 500 mila spettatori nella prima parte e scende vertiginosamente nella seconda, andando praticamente quasi sotto i 2 milioni di spettatori. Numeri davvero bassi per Uomini e Donne, o forse numeri bassi perchè il programma è da record quando su Canale 5 arrivano le dame e i cavalieri del trono over?

Purtroppo, come anche la stessa de Filippi ha fatto notare in questa edizione, e ha sottolineato anche nelle sue interviste, i ragazzi del trono classico vedono un po’ il programma come una sorta di ufficio di collocamento e sono anche molto condizionati da quello che si dice di loro sui social. Più che condizionati quasi ossessionati. Quella per Instagram ad esempio, come ha dichiarato anche la conduttrice, è una ossessione che influenza tutto il percorso. Molto diverso invece l’atteggiamento che hanno gli over. Del resto anche in quel caso le novità ci sono state: meno spazio alle coppie di over 60 e più concentrazione sui “giovani” dell’over. Non a caso come avrete visto nelle ultime settimane, i protagonisti sono stati dame e cavalieri, Gemma a parte, con media di età intorno ai 40 anni.

E’ questo quello che il pubblico di Uomini e Donne vuole vedere? Sembrerebbe di si. E non è che questi over siano meno ossessionati da Instagram, questo va detto, non a caso molti di loro passano le giornate tra beveroni e magliette della salute da sponsorizzare; è che lo fanno con una naturalezza tale, da non sembrare minimamente interessati alle critiche. Vanno dritti per la loro strada e questo li porta a diventare anche delle star del pomeriggio di Canale 5.

Ma vediamo i numeri, ecco i dati di ascolto della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Giulia Quattrociocche.

UOMINI E DONNE RECORD NEGATIVO PER LA PUNTATA DELLA SCELTA DI GIULIA

Uomini e Donne si porta al 19.5% con 2.579.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 18.4% con 2.161.000 spettatori).