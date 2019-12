Antonella Clerici canta, balla e si diverte pronta per Lo Zecchino d’Oro (Foto)

Antonella Clerici sta per tornare in tv grazie a Lo Zecchino d’Oro e a Telethon o forse sono questi due eventi che devono ringraziare la conduttrice (foto). Intanto, lei si diverte con le prove mentre il pubblico attende le canzoni dei bambini, la prima serata di Antonella Clerici con Carlo Conti e di certo anche la solidarietà che non deve mai mancare. La Clerici è a Bologna alle prese con canzoni e non solo e sembra davvero divertirsi tanto: “Qui si canta poi si balla e ci si diverte”. Non è per niente pentita di avere detto sì allo Zecchino d’Oro, al suo amico Carlo Conti che è direttore artistico dell’evento e che con lei sabato sera presenterà la prima serata che ritorna dopo tanti anni di assenza. Di certo attendiamo uno Zecchino d’Oro diverso da quelli visti negli ultimi anni. Manca meno di un giorno, il conto alla rovescia è iniziato ed è bellissimo per i fan di Antonella vederla così piena di entusiasmo e di energia.

LA 62ESIMA EDIZIONE DELLO ZECCHINO D’ORO CON ANTONELLA CLERICI

Ricordiamo che da domani 4 dicembre Antonella Clerici sarà in diretta su Rai 1 alle 16:35 circa dagli studi televisivi dell’Antoniano, anche il 5 e il 6 l’appuntamento è lo stesso. La finale invece ci sarà sabato 7 dicembre sempre in diretta su Rai 1 ma in prime time con l’assoluta novità della conduzione in due di Antonella Clerici e Carlo Conti.





Le copertine delle riviste ricordano a tutti il ritorno in tv dell’ex conduttrice de La prova del cuoco, l’attesa c’è per tutti e per Antonella non manca mai la golosità a tavola. Infatti, dal suo hotel pubblica sui social la foto che mostra la prima colazione con cornetto, panini, marmellate, yogurt, crostata e caffè. C’è bisogno di energia e di zuccheri per affrontare Lo Zecchino d’Oro!