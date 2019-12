Boom di ascolti per Storie Italiane: per Eleonora Daniele 1 milione di soddisfazioni

E’ leggermente variata l’impostazione di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda al mattino di Rai 1. Se infatti nel mese di settembre e ottobre si è puntato, soprattutto nella seconda parte su tematiche più leggere e lunghe interviste anche dedicate al gossip, con il passare del tempo le cose sono cambiate. Il mese di novembre è stato infatti caratterizzato da una seconda parte ancora impregnata di cronaca, o comunque di temi forti, come quelli dell’abuso, ad esempio, con le testimonianze di personaggi famosi che hanno scelto il programma di Rai 1 per dare la loro testimonianza, lanciare appelli, essere di aiuto magari anche ad altre vittime. Insomma una seconda parte con tanta attualità anche se con le storie raccontate anche da gente comune. Un programma, quello di Rai 1, che riesce a rinnovarsi anche in base alle esigenze, a quello che il pubblico vuole. Merito certo di Eleonora Daniele e della sua squadra.

Nella giornata del 2 dicembre 2019, il programma di Rai 1 segna un doppio record, supera sia nella prima che nella seconda parte il milione di spettatori ed è tra i programmi leader del mattino.

Vediamo i numeri.

BOOM DI ASCOLTI PER STORIE ITALIANE: ECCO I DATI DEL 2 DICEMBRE 2019

La puntata di Storie Italiane del 2 dicembre 2019, segna 1.031.000 spettatori al 19.7% e 1.070.000 17.0% share, prima trasmissione TV del day time mattina supera 1 milione . Il risultato è sicuramente eccellente visto che, manca tra l’altro, anche il traino di UnoMattina che, lo scorso anno faceva ben altri numeri. Ma le scelte della Rai si sa, non sempre premiano.

Grande riscontro invece per il pubblico che segue con passione il programma di Rai 1 nonostante su Canale 5 ci sia comunque un duro avversario, Mattino 5 cerca di restare sempre in scia e Forum incassa a sua volta ottimi risultati, un osso duro da battere nell’ora di sovrapposizione.