Fatto in casa per voi a Natale: Benedetta Rossi suggerisce le sue ricette natalizie

Le ricette natalizie in tv non possono mancare e visto che ormai sul canale 33 c’è un canale dedicato interamente alla cucina, l’appuntamento con la foodblogger più amata è assicurato! Anche quest’anno infatti su Food Network ci sarà una puntata speciale di Fatto in casa per voi. Per l’occasione Benedetta Rossi apre la sua casa con parenti e amici e ci delizia con le ricette semplici ma perfette per il Natale. Ricette tutte nuove mai viste prima per Fatto in casa per voi a Natale in onda sul canale 33 del digitale terrestre dal 7 dicembre 2019. La prima puntata di Fatto in casa per voi a Natale andrà in onda questo sabato, l’appuntamento è per le 14,45.

In passato il pubblico non vedeva l’ora di seguire le ricette di Benedetta Parodi ma ormai Benedetta Rossi ha conquistato una fetta di pubblico vastissima tanto da avere, su tutti i suoi canali social e web, oltre 8 milioni di persone che la seguono. Un successo davvero unico per Benedetta Rossi che è rimasta sempre molto legata alle sue origini e forse, la cosa che più piace a chi la segue, è che non si è mai montata la testa ma ha sempre continuato a fare quello che piace a lei a tutte le persone che la seguono con affetto!

FATTO IN CASA PER VOI A NATALE: BENEDETTA ROSSI REGALA LE RICETTE PER LE FESTE

Dopo essersi presa qualche settimana di meritato riposo lontano da tutti e da tutto, per festeggiare il suo anniversario di nozze con suo marito, Benedetta Rossi torna ai fornelli. Dalle prime anticipazioni video di Fatto in casa per voi a Natale possiamo vedere che Benedetta ci delizierà con un goloso tronchetto Natalizio, con dei biscotti e con molte idee anche salate. Non mancherà la sfoglia a forma di albero di Natale perfetta come centrotavola per le feste. Insomma Benedetta Rossi ci stupirà e ci delizierà con ricette assolutamente semplici e da provare.

L’appuntamento quindi con le ricette di Natale di Benedetta Rossi è per sabato 7 dicembre 2019. Se siete a caccia di idee per il menu di Natale, non potete perdervi i suoi preziosi consigli.