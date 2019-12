Chi vuole essere milionario e Lo show dei record tornano nel 2020 su Canale 5

Stanno per tornare su Canale 5 due dei programmi più amati dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Chi vuol essere milionario e Lo show dei record! Bisognerà aspettare il nuovo anno, il 2020 per rivedere finalmente in onda i due programmi. Il conduttore Gerry Scotti aveva già annunciato a Verissimo che sarebbe tornato in tv Chi vuol essere milionario. Per quanto riguarda Lo show dei record, invece, non è ancora chiaro a quale volto televisivo verrà affidato ma vogliamo ricordare che lo stesso Gerry ha condotto anche questo programma. Lungo questo articolo vi sveleremo qualche anticipazione proprio sulle nuove edizioni di Chi vuol essere milionario e Lo show dei record per cui continuate pure a leggere.

Chi vuol essere milionario torna su Canale 5 con Gerry Scotti: le ultime news

Secondo le ultime indiscrezioni sul web, Chi vuol essere milionario dovrebbe ritornare su Canale 5 i primi di gennaio, presumibilmente il 10 e continuerà fino al mese di marzo 2020. I telespettatori affezionati al noto programma di Canale 5 possono stare tranquilli perché a presentare Chi vuol essere milionario ritroveremo l’amatissimo Gerry Scotti! Il game show però non andrà in onda nella fascia pomeridiana come succedeva un po’ di anni fa. Chi vuol essere milionario si prenderà, con tutta probabilità, la prima serata di Canale 5, il venerdì sera.

Lo show dei record ritorna davvero su Canale 5? Le ipotesi sul nuovo conduttore

Un grande ritorno in Mediaset è quello de Lo show dei record, il programma delle sfide impossibili e dei record mondiali. Da tempo ormai, il noto show, non faceva più parte del palinsesto di Canale 5. Nell’ultimo periodo aveva anche cambiato nome, oltre che canale tv. Su Tv8, infatti, è noto come La Notte dei Record con la conduzione di Enrico Papi. Eppure adesso Lo show dei record sarebbe pronto a tornare alle origini con la messa in onda in prima serata su Canale 5. Per il momento ci sono ancora davvero pochissime informazioni al riguardo e ci sono molti dubbi sul presunto conduttore a cui verrà affidato il programma. In passato abbiamo visto presentare Lo show dei record da Paola Perego, Barbara d’Urso e lo stesso Gerry Scotti, insieme a suo figlio Edoardo. Tornerà anche uno di questi conduttori? Ancora presto per dirlo ma nelle prossime settimane vi sapremo dare altre news.