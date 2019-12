20 anni che siamo italiani: tutti gli ospiti di oggi 6 dicembre 2019 con Vanessa e Gigi

Dopo l’ottimo esordio della passata settimana, con quasi 4 milioni di spettatori davanti alla tv, Gigi d’Alessio e Vanessa Incontrada tornano con la seconda puntata di 20 anni che siamo italiani in onda il 6 dicembre 2019 su Rai 1. Risate, musica, spettacolo: sono solo alcuni degli ingredienti di questo spettacolo che la Rai ha deciso di affidare a due amatissimi artisti. La strepitosa Vanessa Incontrada eclettica e Gigi d’Alessio che con la sua simpatia e la sua voce unica, hanno conquistato il pubblico della rete.

Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e vivace che renderà lo show unico e originale.

I telespettatori da casa saranno chiamati a partecipare al racconto, con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando sui social i propri ultimi vent’anni.

Tanti gli ospiti anche questa sera, scopriamo con le anticipazioni, qualche dettaglio in più sulla puntata di oggi.

20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI SECONDA PUNTATA: GLI OSPITI DEL 6 DICEMBRE 2019

Anche in questo nuovo appuntamento un ricco cast di ospiti accompagnerà Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese.

Sul palco con i due conduttori si alterneranno Emma, Flavio Insinna, Alessio Boni, Marco Masini, Michele Placido, Rocío Muñoz Morales, Ficarra e Picone e Achille Lauro. Ospiti degni di una serata del Festival di Sanremo stasera su Rai 1!

Insieme, attraverso aneddoti, momenti divertenti e duetti, accompagneranno i telespettatori in un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti.

La grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa, insieme ad artisti che in questi ultimi due decenni sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti.

“20 anni che siamo italiani” è un programma di: Martino Clericetti, Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori, Walter Santillo, Paola Vedani. Scenografia: Giuseppe Chiara. Regia: Fabrizio Guttuso Alaimo.