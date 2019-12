Domenica Live anticipazioni 8 dicembre 2019: fatture, documenti e referto nella busta gialla choc

Si va in onda anche l’8 dicembre 2019 alla domenica pomeriggio nel giorno dell’Immacolata. Barbara d’Urso torna con la sua Domenica Live e domenica ci sarà una nuova imperdibile puntata del programma domenicale di Canale 5. Ma che cosa succederà in questa nuova puntata di Domenica Live? Le anticipazioni come sempre arrivano direttamente da Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi la conduttrice ha mostrato una busta con documenti, referto e fatture. Che cosa conterrà? Lo scopriremo solo nella puntata di Domenica Live di domenica. Ma nel frattempo vediamo che cosa ha raccontato, nelle sue brevi anticipazioni, Barbara d’Urso.

DOMENICA LIVE ANTICIPAZIONI 8 DICEMBRE 2019: ECCO GLI OSPITI

Nella puntata di Domenica Live in l’8 dicembre 2019 si tornerà a parlare del caso Floriana Secondi. L’ex vincitrice del Grande Fratello è stata già protagonista di due puntate del programma di Canale 5 per parlare di alcune minacce che avrebbe ricevuto da un suo ex. E’ iniziata quindi una sorta di guerra a distanza con Daniele, che via social poi, ha risposto a tutte le accuse fatte dalla romana nello studio di Barbara d’Urso. Ma a quanto pare è ancora tempo per parlare di questo argomento…La novità però è una: Floriana aveva deciso di non incontrare Daniele e aveva chiesto a Barbara di non dargli spazio nei suoi programmi visto che, a suo dire, ha sempre raccontato molte bugie. Nella puntata di Domenica Live dell’8 dicembre ci sarà addirittura un confronto tra i due. Un faccia a faccia per chiarire le posizioni di entrambi.

Nella puntata di Domenica Live dell’8 dicembre 2019 inoltre ci sarà spazio di nuovo, anche per Paola Caruso che tornerà a replicare dopo quello che il suo ex fidanzato, Moreno Merlo, ha detto settimana scorsa nello studio di Canale 5. E la busta gialla di questa puntata pare che riguardi proprio questa vicenda.

Ma non finisce qui, nella puntata di Domenica Live dell’8 dicembre 2019 ci sarà anche Cristiano Malgioglio super ospite di Barbara d’Urso.

E per chiudere in bellezza spazio a Domenica Alive. Un carrellata di protagonisti per l’esibizione di Grease che vedrà Filippo Nardi vestire i panni di Dany Zuco e Guendalina Tavassi nei panni di Sandy.